Lenzing soll 260 Millionen Euro in den USA investieren

WIEN/LENZING. Nach einem OÖN-Bericht Anfang Dezember hat es am Montag erneut Gerüchte um den Standort der nächsten Lyocell-Produktionsanlage der Lenzing AG gegeben. Demnach soll das Investitionsvolumen in Übersee 260 Millionen Euro betragen.

Neben dem Lyocell-Werk in Lenzing (mit grünem Anstrich) dürfte vorerst kein zweites Werk entstehen. Da hat Mobile in Alabama die Nase vorne. Bild: Werk

Am Montag, 12. Dezember, hat der Aufsichtsrat entschieden, wo das neue Spezialfaser-Werk (Tencel) gebaut wird. Morgen, Dienstag soll die Öffentlichkeit informiert werden.

Nachdem die OÖNachrichten bereits berichtet hatten, dass die Fabrik in Alabama im Süden der USA entstehen dürfte, wurde dies bekräftigt. Online ist die Rede von einem Investitionsvolumen von 260 Millionen Euro in Übersee, nicht in Oberösterreich. Förderungen, Energiepreise und die Erwartung eines stärkeren US-Dollars hätten den Ausschlag gegeben.

In Alabama steht bereits eine Anlage, die die Spezialfaser mit dem Markennamen Tencel produziert. Die Entscheidung, wann und wo auch in Asien ein Werk errichtet wird, soll bis Mitte 2017 fallen.

