Leitl: "Zehn Prozent Ausgabenkürzung geht immer"

Kammerpräsident appelliert an künftige Regierung – In Südkorea unterschrieb er Forschungsabkommen.

Leitl mit Shin Sung-Chul Bild: OÖN/man

"Ich gehe davon aus, dass in der nächsten österreichischen Regierung das wirtschaftliche Denken zunehmen wird", sagte Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl gestern vor Journalisten in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Leitl äußerte ein paar konkrete Wünsche an die voraussichtlich schwarz-blaue Allianz.

Auf seiner Liste ganz oben: "Die Lohnnebenkosten müssen wieder runter auf das Niveau unseres Haupthandelspartners Deutschland." Das würde minus fünf Prozentpunkte bedeuten. Weiters sprach sich Leitl für einen Mix aus einer "Abkehr von der Schuldenpolitik" und gezielten Investitionen in Forschung und das digitale Netz aus. Er nannte als Beispiel das oberösterreichische Sparpaket. "Die machen das gut. Zehn Prozent bei den Ausgaben runter geht immer."

In Korea unterfertigte Leitl am Dienstag mit Shin Sung-Chul, dem Präsidenten des Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), ein weiteres Partnerschaftsabkommen. "Unser dritter Streich." Ähnliche Abkommen wird die Kammer in den nächsten Tagen mit Universitäten in Tokio und Singapur unterzeichnen.

"Dann haben wir auch Asien unter Dach und Fach", sagte Michael Otter, Leiter der Außenwirtschaft Austria. Ähnliche Rahmenverträge unterhält die Kammer bereits in den USA (u.a. mit dem MIT und der Uni Stanford) und in Europa (Uni Karlsruhe und ETH Zürich).

Dank dieser Abkommen könnten sich österreichische Firmen in Forschungsprojekte der Partner einklinken. Jede Kooperation wird von der Kammer pro Jahr mit 100.000 bis 150.000 Euro dotiert. In Korea organisiert die Kammer mit dem Forschungsinstitut KAIST dazu Workshops und Austauschprogramme. Leitl: "Als kleines Land haben wir keine andere Möglichkeit, als uns über Innovation zu definieren."

Wohin technologisch die Reise geht, ist im digitalverrückten Korea an allen Ecken zu erkennen. Auf dem City Campus von KAIST begegnen wir dem Humanroboter Humo. Zum Stückpreis von 450.000 Euro wurden bereits 30 Exemplare verkauft. KAIST verfügt über das zehnfache Budget der Linzer Johannes Kepler Universität, beherbergt 12.000 Studenten und ist im Ranking von Thompson-Reuters zur innovativsten Universität Asiens erklärt worden. Ein Viertel der wissenschaftlichen Mitarbeiter des koreanischen Multis Samsung sind KAIST-Absolventen.

Mobiltelefon steuert Auto

Ähnlich im Electronic and Telecommunication Research Institute (ETRI): Wir hören von Mobiltelefonen, die das Auto vorfahren lassen, die sich durch Körpertemperatur laden, begegnen dem "digitalen Schauspieler", der den Stuntman entbehrlich macht, durchpflügen virtuell Meere, verstehen dank der Sprachapp "Genietalk" Koreanisch und Kantonesisch und angeln im digitalen Aquarium. Dinge, die die Welt nicht braucht, die aber andeuten, wohin sich die Welt entwickelt. Hier in Korea ein wenig schneller.

