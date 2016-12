Lehrer - der Beruf mit der größten psychischen Last

Der Lehrer hat sich im Laufe der Zeit gewaltig ändern müssen. Sein Arbeitsplatz in der Schule ist immer noch das Konferenzzimmer. Da sitzen die Lehrer dicht gedrängt an einem Tisch. Dann hat er noch ein kleines Kasterl für seine Unterlagen.



Schauen sie doch bitte einmal in einen Betrieb hinein. Jeder hat seinen Arbeitsplatz. Für Konferenzen sind eigene Räumlichkeiten. Wie bitte soll sich hier ein Lehrer für seine Aufgabe, den Unterricht vorbereiten können. Jeder Lehrer hat in der Schule ein eigenes Büro zu haben. Einigen Lehrern zusammen ist eine Sekretärin oder Sekretär zugewiesen, welcher ihm die leider notwendigen Betriebsinternen Arbeiten abnimmt.



Wenn der Arbeitsplatz in der Schule schon mickrig ist, wie soll dann der Lehrer sich auf die eigentliche Arbeit, die Schüler konzentrieren können.



Die Politik gehört aus den Schulen. Unterricht ist keine Ideologie. Unterricht ist Vorbereitung der Schüler auf ihre Zukunft.