Lebensmittel in Deutschland deutlich günstiger

Das nennt man umgangssprachlich "Deppensteuer"



Besonders ärgerlich ist, dass sogar österreichische Produkte bei uns teurer sind als in Deutschland.



Aber warum ist das so? Ganz einfach. Weil sich die Preise weniger an den Produktionskosten orientieren als an der Zahlungsbereitschaft der Konsumenten.



So kosten bei uns Lebensmittel mehr, weil wir bereit sind mehr für Lebensmittel zu bezahlen. Telefonieren ist dafür kaum wo so billig wie in Österreich, weil uns das weniger Wert ist. Die Deutschen zahlen z.B. für deutsche Autos mehr als viele andere Länder (Stichwort Re-Import).

Die Preisgestaltung der Händler ist dabei aber nicht rein an Länder gebunden, sondern vielmehr an die Kaufkraft. Auch in Österreich sind Produkte je nach Region unterschiedlich teuer.

Sogar ein und die selbe Handelskette hat für das gleiche Produkt unterschiedliche Preise.

In einer Doku wurde aufgedeckt das z.B. ein Media Markt in "besserer Lage" deutlich teurer war als ein nur wenige Kilometer entfernter.