Laudamotion fliegt ab Juni von Linz nach Mallorca

WIEN. Ab Wien werden Ziele in Spanien, Italien, Griechenland und Zypern angeflogen.

Die neue Fluggesellschaft von Niki Lauda, Laudamotion, wird im Juni ab Österreich fliegen. Von Linz aus will das Unternehmen Mallorca anfliegen, sagte gestern Lauda bei einem Pressegespräch in Wien. Die Buchungsplattform ist seit gestern online.

"Die Laudamotion muss nach Wien zurück", sagte Lauda. Ab Wien plant das Unternehmen Flüge nach Spanien (Mallorca, Ibiza und Malaga), Italien (Pisa und Brindisi), Griechenland (Kreta, Santorin und Kalamata) sowie Zypern (Paphos). Von Linz, Salzburg, Graz und Innsbruck fliegt Lauda Mallorca an.

Von den 1000 Niki-Mitarbeitern seien nun 641 bei Laudamotion. Piloten habe er genug, er brauche aber noch 55 Flugbegleiter. Dafür werde es Castings geben, so Lauda.

In Deutschland startet Lauda bereits in wenigen Tagen. Der Erstflug ist am 25. März ab Düsseldorf geplant. Laudas Flotte wird vorerst 14 Flugzeuge umfassen, soll aber auf 21 Jets anwachsen. Die Maschinen sind alle geleast. Mit dem deutschen Ferienflieger Condor ist bereits eine Kooperation fixiert. Verkehrsleitstelle und Crew-Planung übernimmt Condor. Im Gegenzug vermarktet Condor Laudamotion-Flüge.

Darüber hinaus will Lauda eine Vertriebskooperation mit der Lufthansa-Billigtochter Eurowings. Ob das wettbewerbsrechtlich erlaubt ist, wollten Lauda und sein Anwalt gestern noch mit der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) erfragen. "Wir wollen wissen, was ist erlaubt und was nicht", sagte Lauda.

