Lauda geht beim Bieterrennen um insolvente Niki leer aus

WIEN / BERLIN. British-Airways-Mutter IAG soll angeblich den Zuschlag für Niki um 40 Millionen Euro bekommen.

Der Rettungsversuch von Niki Lauda war nicht erfolgreich. Bild: APA/BARBARA GINDL

Niki Lauda bekommt nun doch nicht die von ihm gegründete und mittlerweile insolvente Fluggesellschaft Niki zurück. Er bekam gestern vom Insolvenzverwalter beschieden, dass er nicht mehr im Rennen sei. Lauda geht davon aus, dass ein Konkurs der Airline mit ihren rund tausend Mitarbeitern kaum mehr abwendbar ist.

Der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther teilte mit, es werde exklusiv mit einem Bieter über einen Kaufvertrag weiterverhandelt. Das habe der Gläubigerausschuss bei einer Sitzung gestern, Donnerstag, beschlossen. In den nächsten Tagen soll der Kaufvertrag stehen, so Flöther.

Mit wem noch verhandelt werde, sagte Flöther nicht. Insidern zufolge soll Niki bzw. das, was davon noch übrig ist, an die spanisch-britische IAG-Gruppe gehen. Das ist die Holding über British Airways, Iberia und Vueling. Spanische Branchenportale hatten Vueling, eine Billigflug-Gesellschaft, schon seit Tagen als Favorit gehandelt. Nach Medienberichten soll IAG 40 Millionen Euro für Niki geboten haben.

Ende vergangener Woche hatten sechs Interessenten Angebote für Niki abgegeben. Mit vier Bietern wurde in den vergangenen Tagen verhandelt. Gestern, Donnerstag, waren nur noch zwei im Rennen. Bis Mittag, dann war auch Lauda draußen.

Warum sein Angebot nicht durchging, habe man ihm nicht mitgeteilt, sagte Lauda. "Ich wollte Niki und die Jobs in Österreich erhalten." Wenn nun ans Ausland verkauft werde, auch seiner Vermutung nach in Richtung Vueling, dann sei dies die komplette Zerschlagung von Niki. "Dann haben wir in Österreich keine zweite Airline mehr." Ein Konkurs über Niki sei nun nicht mehr abwendbar, sagte Lauda. Die Fluglizenz sei nur bis 3. Jänner verlängert worden.

Der Insolvenzverwalter hatte Mittwochabend mitgeteilt, dass ein Käufer gleich nach der Übernahme, also ab Anfang Jänner, die laufenden Kosten bei Niki werde abdecken müssen – die trotz der derzeitigen Einstellung des Flugbetriebs täglich anfielen. Dazu gehöre auch die Bezahlung der österreichischen Mitarbeiter, die vom Investor mit übernommen würden. Die Dezembergehälter sind nach gestriger Mitteilung gesichert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema