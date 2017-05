Laptop-Verbot im Handgepäck würde Europa Milliarden kosten

USA wollen Laptops und Tablets im Handgepäck verbieten – die Fluglinien protestieren.

Für Geschäftsreisende ist der Laptop am Flughafen und im Flugzeug das wichtigste Arbeitsgerät. Bild: colourbox

Dass Laptops in Flugzeugen gefährlich sein könnten, weiß die Welt, seit US-Präsident Donald Trump entsprechende Geheimdienstwarnungen mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow geteilt hat. Die USA überlegen nun, elektronische Geräte größer als Mobiltelefone auch auf Flügen aus Europa im Handgepäck zu verbieten. Die Gespräche darüber laufen seit der Vorwoche.

Am Mittwoch war eine Vertreterin des US-Heimatschutzministeriums, Elaine Duke, zu Gesprächen in Brüssel. Heute, Donnerstag, werden sich die Innenminister bei ihrem Treffen damit befassen.

Schon seit März dürfen Laptops, Tablets, E-Book-Reader oder auch Kameras (medizinische Geräte bleiben erlaubt) auf Flügen aus acht muslimischen Ländern in die USA nicht mehr in die Kabine mitgenommen werden. Großbritannien hat seit März ein entsprechendes Verbot für Flüge aus sechs der Länder. Grund ist die Befürchtung, dass in ihnen Sprengsätze versteckt werden könnten, die von den Scannern der Flughäfen nicht entdeckt werden.

Entschieden ist die Ausweitung des Verbots auf weitere Regionen nicht, aber "möglich", hieß es aus dem Heimatschutzministerium. Die Behörden müssten mit den sich ändernden terroristischen Gefahren Schritt halten.

3000 Flüge pro Woche

Für die Fluglinien wäre das ein ziemlicher Schlag. Ein Verbot für die gesamte EU würde laut dem Flughafenbetreiber-Verband ACI Europe mehr als 3000 Flüge pro Woche in die USA betreffen, bisher trifft das Verbot 350 Flüge aus Nordafrika, Türkei und Nahost.

Der Internationale Luftfahrt-Verband IATA rechnet mit Mehrkosten von einer Milliarde Euro, die letztlich die Passagiere tragen müssten – durch geringere Produktivität, längere Abwicklungszeiten und geringeren Komfort. Vor allem Geschäftsreisende nützen die Zeit im Flugzeug oft zum Arbeiten.

Lieber bessere Prüfungen

In einem Brief an Heimatschutzminister John Kelly und EU-Transportkommissarin Violetta Bulc appelliert IATA-Chef Alexandre de Juniac, auch andere Möglichkeiten als ein Verbot in Betracht zu ziehen, wie etwa Sprengstoff-Prüfung bei den Sicherheitschecks oder besseres Training der Mitarbeiter. „Das würde auch die Konzentration von Geräten mit Lithium-Ionen-Akkus im Laderaum der Passagierflugzeuge verhindern, die eine andere Sicherheitsgefahr darstellen könnten“, schreibt er.

Wegen der Überhitzungsgefahr dieser Batterien schreiben viele Airlines seit vorigem Jahr in ihre Beförderungsbedingungen, dass elektronische Geräte nicht im Koffer eingecheckt werden dürfen. Bisher wurde das aber kaum geprüft. Bei der AUA sieht man im Fall eines Laptop-Verbots einen „enormen logistischen Aufwand“ auf die Fluglinien und Passagiere zukommen. Denn die Computer und Tablets würden wohl am Gate eingesammelt und in einem brandgeschützten Behälter transportiert werden, sagt AUA-Sprecher Peter Thier. Wie man das bewältigen und den Passagieren beibringen werde, sei unklar, aber „Sicherheit geht vor“ sagt Thier.

