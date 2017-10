Kündigung zum Börsegang: Die Post bringt der Bawag nichts mehr

WIEN. Die Bank will die jahrelange Zusammenarbeit mit der Post aufkündigen.

Da war die Welt noch in Ordnung: Noch-Bawag-Chef Byron Haynes, Wiens Bürgermeister Michael Häupl und Post-Chef Georg Pölzl bei der Eröffnung der ersten gemeinsamen Post-Bawag-Filiale in Wien im Juni 2011. Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Heute startet die Zeichnungsfrist für den größten Börsegang des Jahres in Österreich. Die Bawag bringt mehr als 40 Millionen Aktien auf den Markt und will rund zwei Milliarden Euro an Erlösen hereinspielen. Für die Post hat der Börsegang einen bitteren Beigeschmack. Im Börseprospekt kündigt die Bawag an, die Zusammenarbeit mit der Post noch vor dem Jahresende zu kündigen. Damit würde die Trennung Ende 2020 wirksam werden. Die Post habe sich nicht auf einen Vorschlag zur Umstrukturierung der Zusammenarbeit eingelassen.

Derzeit wird das Netz mit 433 Filialen gemeinsam mit der Post betrieben. In der Übergangszeit will die Bawag ein eigenes Netz mit rund 100 Filialen aufbauen – zu den derzeit 74 eigenen Filialen sollen 25 neue Bawag-Standorte dazukommen. Auch sollen eigene Berater aufgenommen und ausgebildet werden. Derzeit sind 300 Postmitarbeiter an die Bawag als Berater "verleast".

Worum geht es bei dem Streit? Bank und Post sind uneins über die Höhe der Transaktionsgebühren, die für Schaltertätigkeiten anfallen. Dazu wurde bereits ein Schiedsgerichtsverfahren eingeleitet. Dies bestätigt Post-Sprecher Michael Homola.

126,5 Millionen Euro extra

Dem Vernehmen nach verlangt die Post unter Berufung auf das Postsparkassengesetz pro Jahr um 15 bis 20 Millionen Euro mehr an Vergütung, als im Abkommen vereinbart sei. Allein für die Jahre 2013 bis 2016 fordere sie 56 Millionen Euro nach. Sollte der Vertrag bis inklusive 2020 laufen (also heuer gekündigt werden) und sollte die Post vor dem Schiedsgericht vollinhaltlich recht bekommen, dann müsste die Bawag rund 126,5 Millionen Euro zusätzlich bezahlen.

Die Bawag-Aktien sollen zwischen 47 und 52 Euro kosten. Erwartet werden Einnahmen zwischen 1,89 und 2,09 Milliarden Euro. Das ist mehr als bisher angenommen.

Die Zeichnungsfrist startet heute, Donnerstag, und läuft voraussichtlich bis 24. Oktober. Die Hauptaktionäre Cerberus und Golden Tree halten gemeinsam 94 Prozent der Bawag. Sie wollen ihre Beteiligung durch den Verkauf von Anteilen auf 32,1 bzw. 23,5 Prozent absenken.

Bawag warnt Investoren

In dem seit 2013 andauernden Zivilprozess mit der Stadt Linz rechnet die Bawag frühestens 2018 mit einem erstinstanzlichen Urteil. 2011 habe man die Klagsforderung gegenüber der Stadt Linz in Höhe von 417,7 Millionen Euro plus Zinsen auf rund 254 Millionen Euro abgeschrieben, heißt es im Börseprospekt.

Der Rechtsstreit hat im November 2011 mit einer Klage der Stadt Linz gegen die Bawag auf die Zahlung von 30,6 Millionen Schweizer Franken (rund 24,2 Millionen Euro) begonnen. Die Klage basiert auf der Behauptung der Stadt Linz, dass ein mit der Bawag abgeschlossenes Swap-Geschäft unwirksam sei. Die Bawag weist dies zurück und hat Gegenklage über 417,7 Millionen Euro eingebracht. „Als höchste Vorsichtsmaßnahme wurden die Außenstände im Finanzjahr 2011 auf einen Buchwert von rund 254 Millionen Euro abgeschrieben“, heißt es im Börseprospekt.

Das entspricht dem Zeitwert des dem Swap-Geschäft zugrundeliegenden Frankenkredites in Höhe von 195 Millionen Franken, den die Stadt Linz 2005 aufgenommen hat. Sollte das Gericht zur Ansicht kommen, dass das Geschäft unwirksam war, könnte die Bawag verpflichtet werden, den geforderten Betrag ganz oder teilweise zu bezahlen. In diesem Falle müsste die Bawag ihre Forderungen weiter abschreiben, heißt es im Börseprospekt.

