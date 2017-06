Kreisel vor dem Sprung nach Amerika

FREISTADT. Arnold Schwarzenegger hat bei Kreisel im Mühlviertel eine Mercedes G-Klasse elektrifizieren lassen. Jetzt planen die Freistädter Elektro- und Batteriespezialisten den Sprung nach Amerika.

„Wir spüren derzeit eine große Nachfrage und ein enormes Interesse aus aller Welt“, sagt Markus Kreisel, Geschäftsführer der Kreisel Electric. „Deshalb haben wir unsere Investitionspläne noch einmal erweitert und den neuen Standort in Rainbach für über 200 Mitarbeiter geplant. Ursprünglich sind wir von 70 ausgegangen.“ Begleitet wird die Investition in Höhe von insgesamt rund 14 Millionen Euro von der Raiffeisenlandesbank OÖ. Bis Mitte 2018 werden hier 200 Arbeitsplätze geschaffen.

Ende April wurde der neue Firmenstandort in Rainbach bei Freistadt bezogen. Im Sommer startet dort die Produktion von Hochleistungsbatterien. Konkret sind auch bereits Überlegungen für einen Standort in Amerika. „Vorerst planen wir einen Vertriebs- und Entwicklungsstandort in Kalifornien. Produktionsstandorte sind für einen späteren Zeitpunkt geplant, hier sind wir bereits mit diversen US-Bundesstaaten in Kontakt“, sagt Kreisel.

Aktuell laufen 42 Entwicklungsprojekte - insbesondere mit der Autoindustrie, darunter fast alle namhaften Hersteller aus Europa, USA und Asien. Kreisel: „Der Vorteil unserer Akkupacks liegt in den günstigeren Herstellungskosten bei gleichzeitig höherer Effizienz und Leistung, was Reichweiten und Ladezeiten bei Autos betrifft.“ Der Kostenvorteil liege bei rund 30 Prozent, innerhalb von rund 25 Minuten werde ein Batterieladestand von 80 Prozent erreicht. Schwarzeneggers Mercedes schafft beispielsweise realistische 300 Kilometer bei einer Leistung von 490 PS und einem Gesamtgewicht von ca. 2,8 Tonnen.

Im neuen Büro- und Produktionsgebäude mit automatisierter Fertigungslinie sowie Test- und Prüfstände, das Ende April in Rainbach bei Freistadt bezogen wurde, werden unter anderem auch einige wenige der legendären EVEX Porsche 910 wieder zum Leben erweckt. Eingepflanzt wird dem Kult-Sportwagen aus den 1970er-Jahren ein elektrisches Herz, das den Flitzer in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h bringt. Das Kleid kommt von Projektpartner EVEX in Deutschland, einem Hersteller historischer Sportwagen aus dem Rheinland. Auf die Straße gebracht werden die emissionsfreien 490 Elektro-PS aus dem Hause Kreisel.

