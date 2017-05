Kräftige Brise für Europas Wirtschaft

BRÜSSEL/LINZ. Für heuer und nächstes Jahr stellt die EU in ihrer Frühjahrsprognose ein deutliches Wachstum in Aussicht. Europa kann sich von den USA absetzen.

Einen derart starken Aufschwung innerhalb der Europäischen Union hatten die Wirtschaftsforscher nicht auf ihrer Rechnung und korrigierten ihre Annahmen erneut nach oben. Laut gestern, Donnerstag, in Brüssel veröffentlichten Zahlen soll Europas Wirtschaft heuer und kommendes Jahr um jeweils 1,9 Prozent wachsen.

Europa verzeichne damit bereits im fünften Jahr in Folge ein Wachstum, sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moskovici. Es gebe ein starkes Vertrauen der Unternehmer und Verbraucher. Die große Unsicherheit der vergangenen zwölf Monate scheine langsam zu schwinden, so Moskovici. "Sobald sich die Einstellung der Leute ändert, hat die Wirtschaft schon gewonnen", sagt auch Ökonom Friedrich Schneider von der Linzer Kepler-Universität.

Bis auf wenige Länder gehe es in der Europäischen Union aufwärts, sagt Schneider. "Ob diese kräftige Brise anhält, wird von den Wahlen in Deutschland abhängen und davon, ob Macron in Frankreich Reformen umsetzen kann." Der Linzer Uni-Professor sieht aber viel Potenzial für Europa. "Europa hat jetzt die Riesenchance, die USA zu überholen, indem es sich als offener Handelspartner gibt." Dies sei die einzig richtige Antwort auf Trumps Abschottungspolitik. Seit Jahresbeginn sei die EU stärker gewachsen als die USA.

Eine Vier vor dem Komma

Die Wachstumskaiser sind Malta, Luxemburg, Rumänien und Irland. Alle vier Länder haben eine Vier vor dem Komma, was das Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) betrifft.

Für Österreich sieht die Frühjahrsprognose der EU-Kommission ein Wachstum in 2017 und 2018 von 1,7 Prozent vor. Österreich habe bei einem Plus von 1,5 Prozent einen Wendepunkt erreicht und die Jahre des gedämpften Wachstums hinter sich lassen können. Trotz der erfreulichen Aussichten befindet sich Österreich im unteren Drittel der EU. Geringere Wachstumsraten haben nur Italien, Finnland, Frankreich, Belgien und Deutschland.

Bei allen Staaten wurden die Prognosen nach oben revidiert – mit Ausnahme von Griechenland. In der Winterprognose vom Februar war die Kommission noch von 2,7 Prozent plus ausgegangen. Dies wurde in der gestern präsentierten Frühjahrsprognose auf 2,1 Prozent zurückgenommen.

Angenehmer "Nebeneffekt" des Wachstums ist, dass die Arbeitslosigkeit sinkt. Für Österreich geht die EU von einer Arbeitslosenrate von 5,9 Prozent aus. Bei Staatsschulden und Budgetdefizit hingegen bewegt sich in Österreich wenig. Das Defizit dürfte heuer bei minus 1,3 Prozent, die Staatsschulden sollen bei 82,8 Prozent des BIP liegen. (sd)

Wachstumskaiser

Die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb der EU ist unterschiedlich. In diesen fünf Ländern wird das Bruttoinlandsprodukt heuer am stärksten wachsen.

1. Malta 4,6 Prozent 2. Luxemburg 4,3 Prozent 3. Rumänien 4,3 Prozent 4. Irland 4,0 Prozent 5. Ungarn 3,6 Prozent

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema