"Kornspitz von Moskau bis zum Eismeer und nach Wladiwostok"

Astener Backmittelfirma Backaldrin eröffnete eine Produktion in der Nähe von Moskau.

Mit 146 Millionen Einwohnern ist der russische Markt für Backaldrin ein interessanter Absatzmarkt. Bild: Rubasch

"Dwa Kornspitz paschalsta" ("Zwei Kornspitz, bitte") sagte einmal eine Russin in Moskau neben Backaldrin-Inhaber Peter Augendopler senior. Das bewog diesen zu einer schnellen Entscheidung: Die Russen wollten offenbar Gebäck aus Oberösterreich, also wagte der Familienbetrieb den Schritt ins größte Land der Welt.

Jahrelang belieferte man die Bäcker und Backfirmen des 146 Millionen-Einwohner-Marktes mit Backmischungen aus Asten. Doch die vergangenen Jahre waren für Backaldrin in Russland sehr schwierig. Die Umsätze brachen wegen der Sanktionen gegen Russland und der Rubelabwertung ein.

Dennoch – oder besser: deswegen – eröffnete das Astener Unternehmen am Wochenende mit einer opulenten Feier eine Produktionsstätte südlich von Moskau in der Sonderwirtschaftszone "Stupino Quadrat". Der russische Markt macht schon jetzt rund ein Zehntel des Umsatzes von 170 Millionen Euro aus. Mit dem neuen Werk, in dem 25 der weltweit 870 Backaldrin-Beschäftigten ab sofort Backmischungen für Russland und die angrenzenden Länder produzieren, könne man trotz Sanktionen und Rubelschwäche wieder wachsen.

Gebäck "made in Russia"

Schon jetzt gebe es Gebäck aus Backaldrin-Backmischungen von "Moskau bis zum Eismeer, Kamtschatka und Wladiwostok", sagt Augendopler. Doch mit der Investition eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrags im Zentrum Russlands "können wir die steigende Nachfrage unserer Kunden in Russland und den angrenzenden Ländern noch besser bedienen", sagte Backaldrin-Geschäftsführer Harald Deller. Mit Gebäck "made in Russia" eben.

"Backaldrin macht das, was andere österreichische Firmen derzeit in Russland auch tun: Vor Ort in Produktionen investieren, um Rubelschwäche und Sanktionen auszugleichen", sagt Rudolf Lukavsky, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Moskau. Nach zwei Jahren Rezession wächst die russische Wirtschaft wieder. Viele westliche Unternehmen wittern jetzt wieder eine gute Einstiegschance. So baut die Amstettner Firma Doka in Westrussland eine Produktion, auch Mercedes nimmt 250 Millionen Euro für eine Autofertigung nahe Moskau in die Hand und will bis 2019 rund 1000 Jobs schaffen.

Russland ist für den Astener Backgrundstoffhersteller ein strategisch sehr wichtiger Markt. Das neue Werk in Moskau/Stupino könnte bereits in weniger als fünf Jahren erweitert werden und hat das Potenzial, sogar den Stammsitz Asten an Kapazität zu übertreffen, schätzt der Firmeninhaber. Im neuen Werk sollen vor allem Rohstoffe aus Russland – wie Mehl, Milchprodukte und Zucker – zu Backmischungen vermischt werden. 15 bis 20 Prozent eines in Russland hergestellten Kornspitz kommen aus Österreich, der Rest sind lokale Zutaten.

Eishockey-Star wird gesponsert

Die Bedeutung Russlands für Backaldrin kann man auch an dem für einen Familienbetrieb in dieser Dimension ungewöhnlichen Sportsponsoring erkennen: Das Firmenlogo prangt auf dem besten russischen Spieler der Nationalsportart Eishockey, Artemi Panarin. Auch die Biathlon-Stars Olympiasieger Anton Shipulin und Weltmeisterin Ekaterina Yurlova bestreiten mit oberösterreichischem Firmenlogo ihre Wettkämpfe.

Für heuer erwartet Peter Augendopler ein Umsatzwachstum von rund fünf Prozent über alle hundert Länder, in denen das Unternehmen seine Waren verkauft. Russland ist der siebte Produktionsstandort. Vertriebstöchter hat Backaldrin in 18 Ländern.

3 Fragen an ... Peter Augendopler

Backaldrin-Eigentümer und Geschäftsführer

1965 von Vater Alois Augendopler in Wien gegründet, übersiedelte die Firma 1968 nach Asten. Sohn Peter war von Anfang an dabei. Aus dem Ein-Mann-Betrieb wurde ein Unternehmen mit 870 Beschäftigten weltweit. 1984 wurde der Kornspitz auf den Markt gebracht.

1. Sie wirken mit Ihren 71 Jahren sehr agil. Ihre beiden Kinder, Regina und Peter, arbeiten seit Jahren im Unternehmen. Wann und wie wird es eine Übergabe an die jüngere Generation geben?

Ich habe das Glück, dass ich morgen aus der Firma gehen kann, und es läuft alles wie bisher. Ich habe 20 Jahre darauf hingearbeitet, mich überflüssig zu machen. Noch kann ich mit dem Tempo mitgehen. Wenn ich spüre, dass der Zeitpunkt gekommen ist, gehe ich. Demnächst werde ich die Geschäftsleitung in die Hände der Kinder geben.

2. Wird sich an den Eigentumsverhältnissen etwas ändern?

Die Familienstiftung bleibt Eigentümerin. Ich schließe jedoch nicht aus, dass auch einmal Anteile an Mitarbeiter oder das Management gehen.

3. Sie gelten als interessanter Übernahmekandidat in der Branche. Würden Sie auch verkaufen?

Früher hatten wir oft zwei Kaufanfragen im Monat. Jetzt wissen alle, dass wir nicht zu haben sind. Nur wenn jemand etwas kann, was wir nie können werden, dann wäre so etwas zu überlegen. Ich sehe das aber überhaupt nicht.

