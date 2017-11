Konsumentenschützer: VW-Software macht Probleme

WIEN. Eine interne Umfrage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) kommt zum Ergebnis, dass VW-Dieselmotoren nach einem Software-Update auf Grund des Abgasskandals mehr Kraftstoff brauchen. Rund 43 Prozent der befragten Konsumenten stellten nach der Umrüstung negative Veränderungen an ihrem Fahrzeug fest. Die häufigsten davon waren eben ein erhöhter Kraftstoffverbrauch, Leistungseinbrüche im oberen und unteren Drehzahlbereich und ein deutlich spürbares "Ruckeln” des Motors.

Mitte September 2015 hat Volkswagen eingestanden, Dieselmotoren der Marken VW, Audi, SEAT und Skoda mit Hilfe einer unzulässigen Motorsteuerungssoftware manipuliert zu haben, um den Stickstoffausstoß bei Abgastests zu senken. VW versprach eine kostenlose Umrüstung der Fahrzeuge, die keinerlei Nachteile bei den Dieselmotoren bringen würde.

An den VKI wurden jedoch immer wieder Beschwerden über Folgeprobleme nach dem Update herangetragen. Deshalb startete der VKI eine interne Umfrage unter den mittlerweile 27.000 VKI-Teilnehmern, die sich von VW aufgrund der Betrugssoftware geschädigt fühlen. Mit der Umfrage wollte der VKI eruieren, ob den betroffenen Fahrzeughaltern nach der Umrüstung negative Veränderungen im Gebrauch des Fahrzeuges aufgefallen waren.

“Minderwert der Fahrzeuge„

Die beschriebenen Probleme seien aus technischer Sicht zum Teil durchaus nachvollziehbar, schreibt der VKI in einer Aussendung. Aus den in der Umfrage des VKI dokumentierten technischen Folgewirkungen kann sich daher ein Minderwert der betroffenen Fahrzeuge ergeben, der über einen rein merkantilen Minderwert hinausgeht. „Die Beteuerungen von VW in diesem Zusammenhang sind irreführend, der VKI wird diesen Hinweisen auf Nachteile nachgehen und Ansprüche in diesem Zusammenhang intensiv prüfen“, so Thomas Hirmke, Leiter Bereich Recht im VKI. Er kritisiert, dass VW die Software auch für Experten nicht offengelegt hat, was eine Einschätzung der technischen Folgen erschwert bzw. verunmöglicht.

