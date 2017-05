Kompromiss: Die Strompreiszone bleibt

WIEN. Die gemeinsame deutsch-österreichische Stromzone, durch die unser Land von etwas niedrigeren Preisen profitiert, bleibt trotz einer Einschränkung des derzeit unbegrenzten bilateralen Stromhandels per Oktober 2018 grundsätzlich aufrecht.

Die Strompreiszone war zuletzt höchst umstritten. Bild: Wodicka

Die Marktregulatoren beider Länder, Bundesnetzagentur und Energie-Control, haben einen Kompromiss auf dem Niveau des halben österreichischen Spitzenverbrauchs gefunden. "Wir haben damit letztlich ein gutes Ergebnis erreicht", erklärten die E-Control-Vorstände Wolfgang Urbantschitsch und Andreas Eigenbauer am Montag. Damit bleibe der Stromhandel zwischen Deutschland und Österreich weitgehend in dem vom Markt benötigten Ausmaß offen.

Der Einigung der Regulatoren zufolge können ab Anfang Oktober kommenden Jahres 4900 Megawatt (4,9 GW) Strom durch „Langfristigkapazitäten“ vergeben werden - was etwa die Hälfte des österreichischen Verbrauchs zu Spitzenzeiten entspricht. Obwohl die Spitzen im Stromaustausch künftig gekappt werden, werde der Stromhandel zwischen den traditionell gut integrierten Märkten also auch künftig möglich sein, erklärte die E-Control in einer Aussendung.

In den vergangenen Monaten hatte das Thema viel Aufregung verursacht. Ein Ende der Strompreiszone mit Deutschland würde Strom in Österreich deutlich verteuern, hieß es.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (367) · 15.05.2017 14:39 Uhr von Zonne1· 15.05.2017 14:39 Uhr Ja Gott sei Dank, dann kann ja die Stromverschwendung lustig weitergehen. Ich geh jetzt in meine private Sauna ... Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema