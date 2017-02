Klimaschutz wichtiger als zusätzliche Arbeitsplätze

WIEN/LINZ. Gericht verbietet Ausbau des Wiener Flughafens.

Erika Wagner Bild: Land OÖ

Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat den Bau der dritten Piste auf dem Flughafen Wien, wie berichtet, untersagt. Begründet wird das Urteil damit, dass Österreichs Verpflichtung, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, dadurch gefährdet werde. Das Urteil löste gestern, Freitag, heftige Reaktionen aus.

Erika Wagner, Leiterin des Instituts für Umweltrecht an der Linzer Universität, bezeichnet das Urteil als "wegweisend". Noch nie sei ein Projekt mit Hinweis auf den Klimaschutz untersagt worden. In der Umweltwissenschaft habe man schon lange erwartet, "dass endlich einmal ein Urteil sagt, der Klimaschutz ist ernst zu nehmen", sagte Wagner. Aus ihrer Sicht ist das Urteil "sehr gut begründet, rechtlich haltbar und in Ordnung".

Die Richter des BVwG hätten dabei das öffentliche Interesse, die gesetzlich festgeschriebenen Klimaziele zu erreichen, höher eingestuft als das öffentliche Interesse an zusätzlichen Arbeitsplätzen.

Beim Flughafen Wien hingegen ist man der Ansicht, das Gericht habe seine Kompetenzen überschritten und sich selbst zu einer "Über-Regierung" gemacht. Würde man das Kriterium, dass dadurch mehr CO2 ausgestoßen wird, auf alle Projekte anwenden, dann käme es zu einem generellen Investitionsstopp. So eine Gewichtung müsse aber der Gesetzgeber vornehmen und nicht ein Gericht.

Aus diesen Überlegungen heraus "halten wir das Urteil für falsch", sagte Flughafen-Vorstand Günther Ofner. "Mit Sicherheit" werde es eine außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof geben, wahrscheinlich auch eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof.

Es gehe bei der Revision weit über die Interessen des Flughafens hinaus. "Wir können mit dem Mangel leben, aber es wäre ein K.o.-Schlag für die Wirtschaftsentwicklung Österreichs", sagte Flughafen-Vorstand Ofner.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 43 - 10?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema