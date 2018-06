Kika/Leiner-Lieferanten geben Wartefrist bis Ende der Woche

SANKT PÖLTEN. Die Zukunft der heimischen Möbelkette Kika/Leiner steht auf immer wackligeren Beinen: Am Freitag haben große Kreditversicherer die Notbremse gezogen und beschlossen, etwaige Forderungsausfälle für Steinhoff-Lieferanten weltweit nicht mehr abzusichern.

Die Telefone glühten am Wochenende bei Österreichs zweitgrößter Möbelkette Kika/Leiner mit 46 Filialen und 5000 Mitarbeitern. Überraschend – auch für das Österreich-Management – hatten die Kreditversicherer beschlossen, für die Steinhoff-Gruppe weltweit keine Forderungsausfälle für Lieferanten mehr abzusichern. Das bestätigte eine Sprecherin den OÖNachrichten.

Schon seit der Krise des Mutterkonzerns Ende vergangenen Jahres, woraufhin Kika/Leiner Österreich aus Liquiditätsgründen eine Immobilie in Wien verkaufen musste, sind die Kreditversicherer alarmiert, und Kunden hielten sich etwa mit Anzahlungen zurück. "Ich bin guter Hoffnung, dass wir für Österreich eine tragfähige Lösung finden werden", sagte Österreich-Geschäftsführer Gunnar George zur aktuellen Krise. Man versuche, mit neuen Versicherungspartnern zu verhandeln und führe intensive Gespräche mit sämtlichen Lieferanten. Große Lieferanten bringen ihre Leistung im Normalfall nur gegen die Sicherheit solcher Ausfall-Versicherungen. Dennoch erwarte man keine Lieferengpässe oder gar einen Lieferstopp, denn man habe ein sehr gutes Einverständnis mit den Lieferanten, heißt es.

Die Alternative wäre in solchen Fällen Cash gegen Ware , doch das wird sich angesichts der ohnehin angespannten Lage des Konzerns kaum in vollem Umfang machen lassen. Schließlich läuft ein harter Sparkurs, 150 Mitarbeiter wurden bereits abgebaut, vier Filialen geschlossen, die Diskont-Schiene Lipo aufgegeben. Außerdem sind die Urlaubsgehälter im Juni fällig, was die Hiobsbotschaft vom Ausfall der Kreditversicherer auch nicht einfacher zu verkraften macht. Vor Kurzem sagte George im OÖN-Interview noch: "Unabhängig von Steinhoff gibt es eine Zukunft für Kika und Leiner – egal mit welchem Gesellschafter." (uru)

"Hat uns sehr überrascht"

"Die Nachricht hat uns sehr überrascht", sagte der Geschäftsführer von Kika/Leiner Österreich, Gunnar George, am Montag im Ö1-Mittagsjournal zu den neuesten Entwicklungen. Lieferungen würden dadurch aber nicht ausfallen. Es habe bereits erste positive Gespräche mit Lieferanten gegeben.

Diese hätten dem zweitgrößten Möbelhändler des Landes diese Woche Zeit gegeben, um eine Lösung zu finden - bis dahin gelte "business as usual". Kika/Leiner muss sich nun um eine neue Versicherung kümmern oder frisches Geld sichern. Bisher seien über 90 Prozent der Lieferanten bei einer Kreditversicherung abgedeckt gewesen, mit ihr versuche man, zu verhandeln. Auch Zweit- oder Drittversicherer wären denkbar, so George.

Keine Auswirkungen auf Restrukturierungspläne

Auf die Restrukturierungspläne von Kika/Leiner habe der Ausfall der Kreditversicherer keine Auswirkungen, auch die Mitarbeiter müssten nicht um ihre Jobs bangen. Im Zuge des Sparkurses hatte Kika/Leiner Mitte März bekanntgegeben, dass vier Standorte zusperren und 46 bestehen bleiben. Betroffen waren zwei Lipo-Märkte, ein Kika- und ein Leiner-Möbelhaus.

Der Kika/Leiner-Chef geht von einer positiven Fortführung des Unternehmens aus und betont, dass für die Kunden nach wie vor kein Risiko bestehe. Anzahlungen seien weiter über Treuhandkonten abgesichert, betont George.

Gespräche für einen Verkauf von Kika/Leiner an einen neuen Eigentümer gibt es "aktuell noch nicht". "Als hundertprozentige Tochter ist es relativ schwierig, sich selbst zu verkaufen", so Geroge.

