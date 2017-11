Keine Überraschung an der Fed-Spitze: Jerome Powell folgt auf Janet Yellen

WASHINGTON. US-Notenbank wird die Leitzinsen voraussichtlich im Dezember noch einmal anheben.

Auf Janet Yellen folgt im Februar Jerome Powell als Chef der US-Notenbank Federal Reserve. Bild: APA/AFP/US Federal Reserve/SAUL LOEB/BRITT LECKMAN

Sonst ist US-Präsident Donald Trump für Überraschungen gut. Bei der Nachfolge der 2014 vom damaligen Präsidenten Barack Obama eingesetzten Janet Yellen hält er den Ball lieber flach. Jerome Powell soll im Februar Präsident der US-Notenbank Federal Reserve, berichteten gestern Abend übereinstimmend führende US-Zeitungen.

Powell wird im Gegensatz zu Yellen eine gewisse Nähe zu den regierenden Republikanern nachgesagt. Er hatte bereits für die Regierungen von George H. W. Bush gearbeitet. Ökonomisch vertritt Powell jedoch im Grundsatz die Linie Yellens, so dass Experten eine kontinuierliche Weiterentwicklung der US-Geldpolitik erwarten.

Fed prägt die Weltwirtschaft

Die US-amerikanische Notenbank kann über die Instrumente Zinsen und Geldpolitik wirtschaftliche Entwicklungen und Entscheidungen auf der ganzen Welt prägen. Auch der Außenwert des US-Dollars, in dem sich etwa viele Länder verschuldet haben, hängt maßgeblich von der Politik der Fed ab. Der Kurs der US-Währung ist außerdem ein wichtiger Faktor im internationalen Handel.

Bei der zweitägigen Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed hat die Notenbank die Zinsen unverändert gelassen. Die Leitzinsen bleiben in der Bandbreite von ein bis 1,25 Prozent. Arbeitsmarkt und Aufschwung haben nach Darstellung der Fed seit dem Spätsommer an Kraft gewonnen. Die Notenbanker erwarten eine Fortsetzung dieser positiven Entwicklung. Damit gibt die Fed auch gleich ein Signal für die nächste Sitzung des Offenmarktausschusses im Dezember: "Der Ausschuss erwartet, dass sich die ökonomischen Verhältnisse in einer Weise entwickeln, die ein graduelle Anhebung der Leitzinsen rechtfertigen", heißt es in der Mitteilung der Notenbank.

Niedrige Inflation als Problem

Die allgemeine Erwartung ist, dass die Fed im Dezember den nächsten Zinsschritt machen wird. Seit Ende 2015 hat sie die Leitzinsen in vier Schritten auf das derzeitige Niveau angehoben. Die Fed kämpft mit dem gleichen Problem wie die Europäische Zentralbank: die hartnäckig niedrige Inflation. Sie ist in den USA im September zwar auf 1,6 Prozent gestiegen, weil die schweren Stürme Raffinerien lahmgelegt und damit Benzin verknappt haben. Rechnet man aber die Preisentwicklung für Lebensmittel und Energie aus der allgemeinen Inflationsrate heraus, stagniert die Teuerungsrate bei 1,3 Prozent und lag damit nicht nur niedriger als in den ersten Monaten des Jahres, sondern auch deutlich unter dem von der Notenbank anvisiertem Ziel von zwei Prozent.

Die Federal-Reserve-Führung ist aber weiterhin zuversichtlich, dass die Preise mittelfristig zwei Prozent Inflation erreichen, will die Entwicklung aber sorgfältig untersuchen lassen. Auch in Europa rätseln die Ökonomen, warum die Inflation trotz der guten Konjunktur deutlich unter dem angestrebten Ziel der Notenbank verharrt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema