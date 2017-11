Keine EU-Quote für Elektroautos

BRÜSSEL/BERLIN. Dafür solle es eine Belohnung für Niedrigemissionswagen geben.

Die Quote für Elektroautos in der EU kommt nicht. Stattdessen soll es positive Anreize geben, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Bild: Weihbold

Die EU-Kommission wird am morgigen Mittwoch keine Quote für Elektroautos vorlegen. Wie "Politico" am Dienstag berichtete, werde es auch kein Malus-System bei Nicht-Erreichen einer Benchmark geben. Stattdessen sei ein "positiver Ansatz" geplant, um klare Reduktionsziele erst bis 2025 und dann bis 2030 zu erzielen, die Hersteller belohnen soll, die mehr Niedrigemissionswagen bauen.

Die EU-Gesetzgebung sei technologieneutral und werde das bleiben, hieß es dazu in Kommissionskreisen. Dabei gebe es zwei Lager in der Brüsseler Behörde, schreibt "Politico". Die einen wollten die E-Mobilität herbeiregulieren, die anderen seien Industriepolitiker vom alten Schlag, die zuerst an Arbeitsplätze denken, wenn sie Autoindustrie hören, dann an Lade-Infrastruktur und dass E-Autos Strom brauchen, dessen Produktion in Polen beispielsweise mehr CO2 verursacht als in Portugal.

Jedenfalls legt die Kommission am Mittwoch ihr Paket für Obergrenzen zum CO2-Ausstoß von Autos bis 2030 vor.

