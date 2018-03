Keba und A1 basteln an der Telefonzelle 2.0

LINZ/WIEN. Linzer Unternehmen und Telekom-Anbieter wollen ausrangierte Kabinen zu multifunktionalen machen

Prototyp soll bald marktreif sein. Bild: A1

Telefonieren, Geld abheben, das E-Auto aufladen, sein Paket abholen, ein Hotel buchen und im Internet nach dem nächsten Restaurant suchen – und das alles auf knapp eineinhalb Quadratmeter Fläche? Was futuristisch anmutet, könnte bald Realität sein. Denn der Linzer Automatisierungs-Spezialist Keba entwickelt gemeinsam mit dem Telekommunikationsanbieter A1 die "Telefonzelle 2.0". Das Konzept stellten beide Unternehmen am Mittwochabend in Wien vor.

"In Österreich gibt es noch immer 10.000 Telefonzellen, die jedoch niemand mehr benutzt", sagt Walter Gritzner, Business Developer bei Keba. "Ihre Standorte sind aber Gold wert. Darum wollen wir sie aufwerten." Geplant sind Funktionen wie ein Paketautomat, ein Bankomat, eine Ladestelle für E-Autos oder ein WLAN-Hotspot. Auf den Außenflächen ist Platz für Werbung. Zudem soll es in der Kabine ein Feinstaubmessgerät geben. Die Telefonfunktion müsse deshalb erhalten bleiben, weil die A1 einer Versorgungspflicht unterliege und Telefonzellen als Notrufstellen dienen, sagt Gritzner.

Seit zweieinhalb Monaten tüfteln fünf Mitarbeiter von Keba an einem Prototyp. Ende Sommer oder Anfang Herbst soll er zum ersten Mal eingesetzt werden, Wien gilt beim Standort als Favorit. Verläuft der Test erfolgreich, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass A1 das Service auf ganz Österreich ausweite, sagt Gritzner: "Dieses Produkt hat internationale Bedeutung." Eine Herausforderung ist der Platzmangel: Denn die Größe des Prototyps unterscheidet sich nicht von der einer herkömmlichen Telefonzelle.

"Wird den Alltag erleichtern"

A1-Chef Markus Grausam geht davon aus, dass die Digitalisierung in Städten generell voranschreiten werde. "Sie wird unseren Alltag erleichtern und vieles bequemer und effizienter machen." Die Telefonzelle 2.0 sei ein gutes Beispiel.

