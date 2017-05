Kaufen Lufthansa und Ryanair Alitalia?

ROM. Die drei von der Regierung ernannten Sonderverwalter, die vergangene Woche das Ruder der insolventen Alitalia übernommen haben, starten mit der Suche nach einem Käufer für die italienische Fluggesellschaft. Laut der römischen Tageszeitung "Il Messaggero" (Dienstagausgabe) haben die AUA-Mutter Lufthansa und Ryanair auf informelle Weise Interesse für Alitalia signalisiert.

Bild: REUTERS

Die beiden Fluggesellschaften warten auf den Start der Verkaufsprozeduren, berichtete das Blatt. Die Lufthansa hatte in den letzten Wochen wiederholt Interesse für die Alitalia dementiert. Die Sonderverwalter des ehemaligen italienischen Monopolisten wollen noch bis Ende dieser Woche einen Advisor ernennen, der den Verkauf flankieren soll. Bis Ende Juli sollen unverbindliche Interessenserklärungen eingereicht werden.

Die Alitalia hat inzwischen eine erste Tranche von 220 Millionen Euro des Brückenkredits in Höhe von 600 Millionen Euro erhalten, den die Regierung der Airline gewährt hat. Damit ist die Fortsetzung des Flugbetriebs garantiert. Die drei Sonderverwalter der Airline müssen die Kosten reduzieren, damit die Airline weiterfliegen kann. Alitalia, die 2016 Verluste von 500 Millionen Euro angehäuft hatte, meldete im ersten Quartal 2017 rote Zahlen in Höhe von 200 Millionen Euro. Am Mittwoch ist inzwischen ein Treffen zwischen den Sonderverwaltern der Alitalia und den Gewerkschaften vorgesehen. Die Belegschaft verzichtete auf einen am kommenden Freitag geplanten Streik. Dem Unternehmen droht das Aus, nachdem sich die Mitarbeiter gegen einen Rettungsplan ausgesprochen haben, der unter anderem Einschnitte bei Stellen und Gehältern vorsah. Nun stehen mehr als 12.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema