Kampf dem Plastikmüll: EU will Strohhalme verbieten

Verbote! Verbote! Verbote!

Fördert das Sammelwesen in allen Ländern der EU. Eine Verpflichtung zum Sammeln der Kunststoffabfälle. Kunststoffe sind wertvolle Rohstoffe. Bei Pyrolyse kann Wärme erzeugt werden. Viele Kunststoffe können Rezykliert werden.



Am einfachsten ist es, alles zu verbieten. Wir werden schön langsam immer mehr eine Verbotsgesellschaft. Verbote töten das natürliche Denken, des Menschen, den "Hausverstand". Eines Tages wird er sich nicht mehr über erlaubtes Gedanken machen, sondern nur mehr über Verbotenes fragen.



Wenn ich alleine in Österreich schaue, wie der Abfall zum Teil sehr gut in Oberösterreich, in der ländlichen Gegend getrennt gesammelt wird. Im Vergleich dazu in Städten, allen voran die Stadt Wien.



In der sinnvollen Verwertung von Abfall stecken viele Ressourcen drinnen.