Kahlschlag bei Siemens macht vor Wien nicht Halt

ERLANGEN/WIEN. Stellenabbau: Siemens streicht weltweit 7000 Jobs – in Wien müssen 200 Mitarbeiter gehen, Oberösterreich ist nicht betroffen.

An mehreren Standorten in Deutschland (im Bild: Berlin) protestierten gestern tausend Siemens-Mitarbeiter. Bild: Reuters

Rund 1400 Mitarbeiter beschäftigt der deutsche Siemens-Konzern an mehreren Standorten in Oberösterreich. Sie können durchatmen: Von dem diese Woche verkündeten Stellenabbau sind sie nicht betroffen, weil sie nicht in den Kraftwerks- und Antriebssparten tätig sind. Der Standort Wien bleibt vom Mitarbeiterabbau hingegen nicht verschont. 200 Arbeitsplätze werden bis 2020 gestrichen. Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden, der Konzern wolle die Mitarbeiter in "Wachstumsbereichen" unterbringen. Siemens beschäftigt in Wien insgesamt 6000 Leute.

Die Belegschaft in Wien wurde gestern, Freitag, informiert, dass die Planung der Kraftwerksprojekte konzentriert werden soll. Bisher war sie auf drei Strandorte – Erlangen, Wien und Offenbach – verteilt. Gespräche mit dem Betriebsrat würden geführt.

Am Donnerstag hatte der börsenotierte Technologiekonzern die Spekulationen bestätigt: Weltweit sollen in den nächsten Jahren 6900 Arbeitsplätze wegfallen, gut die Hälfte davon in Deutschland. Die ostdeutschen Werke in Görlitz und Leipzig sollen geschlossen werden.

Der Unmut über die Pläne ist groß. An zahlreichen Standorten kam es gestern, Freitag, zu Protesten. Die Gewerkschaft kündigte Widerstand an. Rund 500 Mitarbeiter des Siemens-Werks in Erfurt verließen vorzeitig eine Belegschaftsversammlung. "Sie sind hochgradig enttäuscht von der angekündigten Planung und können das in keinster Weise nachvollziehen", erklärte Betriebsratsvorsitzender Mario In der Au. Siemens informierte die Belegschaft über zwei Optionen für das Erfurter Generatorenwerk mit 700 Beschäftigten: Verkauf oder Personalabbau.

Gewinn eingebrochen

Grund für die weltweiten Jobkürzungen ist die drastisch sinkende Nachfrage in den Kraftwerks- und Antriebssparten. In der Kraftwerkssparte brach der Umsatz im vergangenen Quartal um 20 Prozent, der Gewinn um 40 Prozent ein.

Aber auch bei Erneuerbaren Energien hat Siemens Probleme: Die kürzlich fusionierte Tochter Siemens Gamesa, weltweit Nummer zwei, kündigte vor wenigen Wochen den Abbau von 6000 ihrer 26.000 Arbeitsplätze an.

