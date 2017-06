KTM eröffnete Werk auf den Philippinen

MATTIGHOFEN/MANILA. Der Innviertler Motorradhersteller will dort künftig 10.000 Kleinmotorräder pro Jahr herstellen.

Die KTM-Fabrik auf den Philippinen Bild: KTM

KTM hat sein im Vorjahr angekündigtes neues Werk auf den Philippinen nun eröffnet. Der Motorradproduzent aus Mattighofen will dort künftig jährlich 10.000 Kleinmotorräder der vier wichtigsten Modelle KTM 200 Duke, KTM 390 Duke, KTM RC 200 und KTM RC 390 für den regionalen Markt herstellen. Zunächst startet KTM jedoch mit einer Produktion von 6000 Stück im Jahr, gab das Unternehmen am Montag bekannt.

Das neue Werk ist im Laguna Technopark in Sta. Rosa in der Provinz Laguna entstanden. Die Gesellschaft KTM Asia Motorcycle Manufacturing Inc. ist ein Joint Venture zwischen Adventure Cycle Philippines Inc., einem Unternehmen im Besitz der AC Industrial Technology Holdings Inc. und dem österreichischen Motorradhersteller KTM AG.

Produziert wird für den philippinischen Markt und dessen Nachbarstaaten. Aber auch bis nach China, dem weltgrößten Markt für Zweiräder, will KTM vorstoßen, heißt es in der Mitteilung. KTM fokussiert sich stark auf die „Asean“-Region in Südostasien und hofft, sein Händlernetz dort auszuweiten. Noch 2017 will KTM 30 Händler für sich gewinnen, die die Motorräder verkaufen.

