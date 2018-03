Josko übernimmt tschechischen Partner Eurosun

PEUERBACH/KOPFING. Umsatz des Innviertler Fenstererzeugers stieg um vier Prozent auf 138 Millionen Euro

Die "Josko Fenster & Türen GmbH" mit Hauptsitz in Kopfing steigerte im Vorjahr den Umsatz um vier Prozent auf 138 Millionen Euro. Überdurchschnittlich stark wuchs Josko in Süddeutschland mit sieben Prozent. Josko beschäftigt in der Gruppe derzeit 900 Mitarbeiter.

Derzeit habe das Unternehmen eine Exportquote von 20 Prozent, sagte gestern Eigentümer und Geschäftsführer Johann Scheuringer bei einem Pressegespräch in Peuerbach. Josko werde zwar weiterhin den Fokus auf den Heimmarkt Österreich legen, aber auch in den süddeutschen Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Hessen wolle man zulegen. In den beiden letztgenannten deutschen Ländern sei man im Vorjahr zweistellig gewachsen. Den österreichischen Heimmarkt bezeichnete Scheuringer als den "am härtesten umkämpften Markt bei Fenster und Türen in Europa". Entsprechend zufrieden ist man bei Josko damit, dass man mit den hochwertigen Holz/Alu-Fenstern mit einem Anteil von 16,5 Prozent seit 18 Jahren Marktführer sei. Auf dem österreichischen Fenster-Gesamtmarkt sei man mit einem Anteil von 10,6 Prozent seit Jahren die Nummer zwei (hinter Internorm, Anm.).

Strategisch verfolgt Josko eine "ganzheitliche Philosophie". Anders als die Mitbewerber bietet Josko neben Fenstern, Haustüren, Ganzglas-Systemen und Sonnenschutz auch Innentüren und Holzböden an. Bei den Holzböden, "dem jüngsten Baby", wachse man bisher nur moderat, hier müsse man noch einiges tun, sagte Scheuringer.

Was den Sonnenschutz angeht, hat sich Josko den langjährigen tschechischen Partner Eurosun ganz einverleibt. Bisher habe man eine Minderheitsbeteiligung gehalten, jetzt sei Eurosun "ein Schwesterunternehmen" von Josko, sagte Thomas Litzlbauer, in der Geschäftsführung für die Finanzen zuständig. Eurosun setzte zuletzt mit 120 Mitarbeitern 23 Millionen Euro um. Eurosun produziert zu rund 40 Prozent für Josko. Den größten Teil der Erlöse erwirtschaften die Tschechen im deutschen Fensterfachhandel. Das soll auch so bleiben, Eurosun soll weiter unabhängig agieren, so Scheuringer.

Für heuer erwartet der Josko-Chef ein "gesundes Wachstum" von rund vier Prozent. Als besondere Herausforderung bezeichnete Scheuringer die zunehmende "Saisonalität" des Fenstermarktes, auf die sich das Unternehmen einstellen müsse. (hn)

