Johann Strobl wird der neue starke Mann bei Raiffeisen

WIEN. Aufsichtsrat beruft den 57-Jährigen zum Vorstandsvorsitzenden.

Johann Strobl ist seit 27 Jahren im Bankgeschäft. Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

Gerüchte gab es schon länger, gestern bestätigte der Aufsichtsrat der Raiffeisen Bank International (RBI), dass der Vorstandsvorsitzende der "RBI neu" Johann Strobl heißen wird. Für heute Vormittag ist eine Pressekonferenz mit dem designierten Vorstandschef anberaumt worden.

Der bisherige Vorstandschef der RBI, Karl Sevelda (66), legt sein Amt nieder, sobald die Fusion der RBI mit der Raiffeisen Zentralbank (RZB) rechtswirksam geworden ist. Er bleibt also bis voraussichtlich Ende März, dann wird die neue Führung die Bank übernehmen. Bisher hatte die RBI sechs Vorstände, die RZB hatte drei. Die neue RBI nach der Fusion wird wieder sechs Vorstandsmitglieder haben. Die bisherigen RZB-Vorstände Walter Rothensteiner, Johannes Schuster und Michael Höllerer werden dem Vorstand der fusionierten Bank nicht mehr angehören.

Kein Raiffeisen-Urgestein

Der promovierte Betriebswirt mit 27 Jahren Bankerfahrung war vom Vorstand der Bank Austria zu Raiffeisen gekommen. Ab 2007 war er Risikovorstand der RZB, wechselte dann 2010 in den Vorstand der RBI. Dort ist er seit 2013 stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

Mit der Fusion der beiden Institute an der Raiffeisen-Spitze ist es aber längst nicht getan. Die RBI wird sich in erster Linie weiter um die Osteuropaaktivitäten des Konzerns kümmern. Etliche Aufgabenbereiche der mit ihr zu fusionierenden RZB werden aber nicht beim fusionierten Spitzeninstitut bleiben, sondern stärker in die Zuständigkeit der Raiffeisen-Landesbanken wandern.

Dafür soll eine Steuerungsgruppe eingerichtet werden, heißt es, die wesentliche Geschäftsbereiche von Raiffeisen in Österreich koordinieren soll. Die Leitung dieser Steuerungsgruppe könnte Heinrich Schaller übernehmen, der lange Zeit als aussichtsreichster Kandidat für den Job galt, den Strobl jetzt übernimmt.

Aber auch im Kernbereich der RBI, also im Osteuropageschäft, läuft derzeit ein massives Rückbauprogramm, das unter anderem den Verkauf der Polen-Bank und der Slowenien-Tochter sowie den Ausstieg bzw. Rückzug aus den Geschäften in Asien und den USA vorsieht. Aus dem Russlandgeschäft wurde Risiko herausgenommen, nach wie vor verdient die RBI dort aber prächtig.

