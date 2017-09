"Jetzt sind wir wieder da"

Vor zehn Jahren hat Peugeot-Linz am Harter Plateau ein neues Autohaus eröffnet und den traditionsreichen Zentralbetrieb in der Pummererstraße in Linz (Ex-Leischko) aufgelassen.

C. Schrenk, C. Gradischnig Bild: OÖN/schuh

Nun kehrte die französische Marke wieder zu ihren Wurzeln in der Landeshauptstadt zurück. "Jetzt sind wir wieder da", sagte Clemens Gradischnig, Standort-Leiter bei Peugeot-Linz, am Donnerstagabend bei der Eröffnung der neuen Dependance in den Räumlichkeiten des früheren CCL Car Center Linz in der Industriezeile.

Übers ganze Gesicht strahlte den Eröffnungsabend über die amtierende Miss Austria Celine Schrenk. Die 19-Jährige durfte ihren Hauptpreis, einen neuen Peugeot 308, übernehmen. Mit ihr freuten sich der Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP), die beiden Autowelt-Linz-Geschäftsführer Rudolf Lindorfer und Andreas Parlic, Peugeot-Österreich-Markendirektor Sebastian Haböck und Suzuki-Austria-Chef Helmut Pletzer. (schuh)

