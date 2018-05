Jeder zweite Haushalt hat mobilen Internet-Anschluss

WIEN. Kunden wechseln laut Studie verstärkt vom Festnetz auf das Handy.

Knapp 90 Prozent der österreichischen Haushalte verfügen über einen Breitband-Internetanschluss (ab 30 Mbit/Sekunde und unlimitiertes Datenvolumen), hat eine Markterhebung von market agent ergeben, die Michael Krammer von Ventocom, das für den Diskonter Hofer das Telekom-Angebot HoT betreibt, am Mittwoch präsentierte.

Fast die Hälfte der Haushalte nutzt laut Erhebung für den Breitband-Anschluss bereits die mobile Handy-Technologie. "Aus Kundensicht besteht kein Unterschied, ob das Breitband-Internet über Festnetz oder Mobilfunk ins Haus kommt, weder beim Preis noch in der Qualität der Verbindung", sagte Krammer im Gespräch mit den OÖN. Besonders in den vergangenen fünf Jahren sind die Kunden deshalb verstärkt vom Festnetz in die mobile Breitbandtechnologie gewechselt.

Krammer hält die Bestrebungen der öffentlichen Hand, "neue Rohre zu verlegen", für nicht "besonders effizient". Seine Vorstellung von einer guten Internet-Versorgung der Bevölkerung: In dicht besiedelten Gebieten Festnetz, Kabel und Mobilfunk, in weniger dicht besiedelten Gegenden "ist der Mobilfunk die absolut beste und günstigste Technologie". Schon 2019 könnte sich Hofer Telekom auch in diesen Markt wagen, so Krammer. Die Versteigerung der 5G-Lizenzen im Herbst 2018 sei für sein Unternehmen nicht unbedingt Voraussetzung.

Registrierpflicht bei Wertkarten

Die VP/FP-Regierung verlangt durch das Sicherheitspolizeigesetz, dass ab 1. Jänner 2019 alle Wertkartenhandy-Neukunden sich mit ihren Stammdaten registrieren müssen. Bis 1. September 2019 gilt dasselbe für alle Bestandskunden. Krammer schätzt, dass von den 5,6 Millionen Wertkarten in Österreich noch 3,5 Millionen registriert werden müssen. Wenn man mit Kosten von fünf Euro je Registrierung kalkuliert, kommen auf die Telekombetreiber Kosten von zumindest 15 Millionen Euro zu. Krammer kündigte an, das wie bei der Vorratsdatenspeicherung nicht auf sich sitzen zu lassen und vom Staat "für die Erfüllung dessen Aufgaben" Kostenersatz zu verlangen.

Ob das angestrebte Ziel, die Sicherheit der Österreicher zu erhöhen, durch die Wertkarten-Registrierung erreicht werden kann, bezweifelt Krammer. Für Kriminelle sei es leicht, sich im Ausland eine unregistrierte Karte zu besorgen.

Mehr Leistung für gleiches Geld

Drei Jahre nach Markteintritt hat HoT in Österreich 800.000 Kunden. In Slowenien, wo HoT das A1-Netz nutzt, telefonieren 40.000 Kunden mit HoT. Das Wertkarten-Mobilfunkangebot nutzt das Handy-Netz von T-Mobile Austria und hat den Wettbewerb in Österreich unter den Mobilfunkern zu- gunsten der Kunden neu entfacht. Die aktuellen Tarife werden bei gleich bleibenden Kosten jeweils um 1 Gigabyte aufgestockt. Der günstigste Tarif HoT fix mit 1000 Minuten oder SMS und 6 GB LTE Daten kostet 9,90 für 30 Tage.

