Jeder vierte Neuwagen ist ein Geländewagen

WIEN. Noch nie wurden in Österreich so viele SUV und Geländewagen verkauft wie heuer.

Nachfrage nach SUV steigt. Bild: APA/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Dies teilte der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) gestern, Donnerstag, mit. Bereits jeder vierte Neuwagen in Österreich sei ein SUV. Im Bundesländer-Vergleich weist das Burgenland den höchsten Anteil an diesen Fahrzeugen auf. In Oberösterreich und in Wien ist er am geringsten.

In den ersten elf Monaten 2016 seien 75.031 SUV und Geländewagen neu zugelassen worden. Das sind um 10.500 mehr als im Vorjahreszeitraum. Auf diese Modelle seien heuer 24,7 Prozent aller Neuzulassungen entfallen. In den ersten elf Monaten 2015 lag der Anteil im Vergleich dazu bei 22,6 Prozent.

Die VCÖ-Experten kritisieren diese Entwicklung als klimaschädlich. SUV würden im Durchschnitt um ein Viertel mehr Treibstoff verbrauchen als herkömmliche Modelle. Zudem würden drei Viertel der Fahrzeuge mit Diesel fahren. Der VCÖ will die steuerliche Begünstigung von Diesel abschaffen.

