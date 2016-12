Jeder siebente Industriebetrieb plant, Produktion ins Ausland zu verlagern

WIEN. Österreichs Großunternehmen kritisieren Bürokratie und lange Behördenwege.

Überbordende Bürokratie und zu starre Arbeitszeitregeln sind die Hauptkritikpunkte der Industrie am Standort Österreich. Bild: Weihbold

In einer gestern veröffentlichten Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) stellen die österreichischen Unternehmer Politik und Verwaltung kein gutes Zeugnis aus. Besonders unzufrieden zeigte sich die Industrie mit der Steuereinhebung und der Steuerprüfung durch das Finanzamt sowie mit den Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und Arbeitsplatzregulierung.

"Überraschend hoch" sei auch die Bereitschaft heimischer Industrie, zumindest Teile der Produktion ins Ausland zu verlagern, sagt Studienautor Werner Hölzl. Immerhin 15 Prozent der befragten Firmen hätten entsprechende Pläne in den nächsten fünf Jahren.

Das habe aber nicht unbedingt etwas mit der Unzufriedenheit mit dem Standort Österreich zu tun. Viele dieser Unternehmen erschließen sich neue Märkte und überlegen, dort auch Produktionsstätten aufzubauen. "Jene, die aus Kostengründen Österreich verlassen wollten, haben dies längst getan", sagt Hölzl im Gespräch mit den OÖNachrichten. Deshalb seien diese Verlagerungen für die Beschäftigung in Österreich "nicht unbedingt dramatisch".

Was die künftigen Aufgaben der österreichischen Wirtschaftspolitik betrifft, sind die Anliegen der Industrie eindeutig. Auf die Frage, was getan werden muss, um die Präsenz des jeweiligen Unternehmens am österreichischen Standort langfristig sicherzustellen, antworteten 92 Prozent mit der Flexibilisierung des Arbeitsrechts, 88 Prozent mit der Senkung der Steuer- und Abgabenquote und 82 Prozent mit der Verbesserung des Bildungssystems.

Regulierungskosten zu hoch

"Die zentrale Kritik der Industrie entzündet sich weniger an Ineffizienzen der Verwaltung als an den Regulierungs-Befolgungskosten", sagt Wifo-Forscher Hölzl. Die Unternehmer könnten sehr wohl unterscheiden zwischen dem, was die Behörden durchsetzen müssten und dem, was von der Politik vorgegeben werde.

Hier würden viele Unternehmen sogar "einen Widerspruch zwischen den politischen Bekenntnissen zum Standort und der tatsächlichen Gesetzgebung sehen". Es gehe eher um eine Unzufriedenheit mit der Politik, die es auch nicht schaffe, eine wirtschaftsfreundliche Stimmung zu erzeugen.

Umgekehrt gebe es aber auch Bereiche in der Verwaltung, mit denen die Unternehmen hoch zufrieden seien, sagt Hölzl. Dazu zählten etwa staatliche Leistungen bei Import und Export von Gütern und Anlagen. Auch bei Patentverfahren, Forschungsförderung und der Zulassung von Produkten ergebe sich ein überwiegend positives Bild.

Weniger zufrieden sind die Unternehmer wiederum bei öffentlichen Ausschreibungen. Hier sehen die Firmen eine Diskrepanz zwischen den Bekenntnissen zum Standort und der Tendenz, Billigstbieter zum Zug kommen zu lassen, auch wenn diese aus dem Ausland kämen. (hn)

