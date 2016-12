Jahresend-Rally beim DAX?

FRANKFURT. Der deutsche Leitindex DAX hat ein paar Monate gebraucht, bevor ihm jetzt der Sprung über die Marke von 11.000 Punkten geglückt ist. Jetzt erwarten die Börsianer eine Jahresend-Rally. Damit bezeichnen sie stark steigende Kurse kurz vor dem Jahreswechsel.

Neben den schon lange geltenden Argumenten einer hohen Liquidität und eines Mangels an Alternativen bei der Geldanlage sehen die Börsianer auch Nachholbedarf gegenüber den US-Börsen. Während der weltweit bekannteste Index Dow Jones Industrial in New York seit Jahresbeginn um mehr als zwölf Prozent gestiegen ist und zuletzt von Rekord zu Rekord eilte, ist der DAX von seinen historischen Höchstständen bei 12.390 Punkten noch weit entfernt.

Dezember guter Börsenmonat

Bis jetzt hat der deutsche Leitindex seit Jahresbeginn nicht einmal drei Prozent an Wert gewonnen, weshalb er laut Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar seine langfristige Durchschnittsrendite von knapp neun Prozent pro Jahr momentan klar verfehlt.

Für eine Jahresend-Rally spricht auch die Statistik. In vier von fünf Fällen legt der Markt im Dezember zu. Seit der Jahrtausendwende hat der DAX im Dezember im Durchschnitt um fast drei Prozent zugelegt und damit in der Vergangenheit einen guten Teil seiner Jahresgewinne eingefahren.

