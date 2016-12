Italiens Parlament billigte Banken-Rettungspaket

Und wieder einmal bewahrheitet sich der Spruch des Rothschild Clan´s;



"Gib mir die Macht über die Währung eines Landes und es ist egal wer dessen Gesetze macht"....



Schon Kennedy musste sterben, weil er mit der sog. "Executive Order der Federal Reserve Bank das Monopol Geld zu drucken und in Umlauf zu bringen entzog und verfügte, dass künftig nur der US-Kongress (und damit seit 1913 wieder der Staat und nicht Rockefeller, Rothschild & Co dieses Recht haben sollten.



Bis dato macht es die FED so und erst recht die EZB unter Draghi, er kommt ja von G&S und diese Bank und auch die FED steht unter gewaltigen Einfluss dieser Bankster!



Alle wichtigen Banken gehören nur einer Hand voll Familien, das erklärt auch die Zusammenhänge der einflussreichsten Banken, welche Monopole sie besitzen und wem sie gehören, nämlich den Rothschild´s und CO.



Waffen, Drogen, Öl, Kriege, Not und Hunger, das sind die Mittel mit denen sie die Welt beherrschen wollen und eine neue WO schaffen wollen!