Italien peilt Staatshilfen für weitere Krisenbanken an

so einfach geht dies mit Banken, entweder der Staat welcher bei den Banken bereits bis zu einem Jahre Bruttoinlandsprodukt selbst mehr oder weniger pleite ist zieht also selbst im Sumpf steckend eine oder mehrere Banken welche auch im Schuldensumpf stecken einfach heraus und schon gehts mit weiterem Schuldenmachen weiter.



Draghi hat es da einfacher, er druckt einfach 1 Billion € / Jahr und die Europäische Bevölkerung sieht ohne Kommentar zu wie der Euro verwässert wird.



Mich würde wirklich Interessieren wie das mit der "bad bank" geht.

Wenn man so einfach Schulden "Auslagern" kann was ist das Geld dann eigentlich noch für den Gläubiger wert.



Ich habe das Gefühl, daß unser Zinseszinssystem so langsam am Ende ist und es sich nur noch durch Wortneuschöpfungen und einen Haufen Politiker ohne Hausverstand eine Zeitlang am Leben bleiben wird, bevor durch eine hohe Inflation der Boden der Realität wieder gefunden wird.