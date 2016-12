Iran und US-Boeing unterzeichnen Milliardenvertrag

Wie war doch kürzlich die Meldung? "Trump twittert und die Boeing Aktie fällt in den Keller!" Was lernen wir daraus?

Die Börsen, das Kapital, die Wirtschaft schert sich nicht mehr um die Politik.



Die Zeit, in welcher die Politik das Sagen hatte ist vorbei, auch wenn sie sich noch immer wichtig vorkommen. Wir leben im Zeitalter der Industrialisierung.



Hat uns die Politik den Wohlstand gebracht? Denkt nach!

Es war die Industrialisierung die uns diesen Wohlstand für jeden gebracht hat. Lasst denen ihr Kapital, solange auch wir unseren Teil davon bekommen. Die Politik gab/gibt uns nichts.