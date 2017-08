Intersport will noch heuer 14 neue Filialen eröffnen

WELS/WIEN. Die Sporthandelskette mit Sitz in Wels plant, noch in diesem Jahr 14 weitere Filialen aufzusperren - vor allem in Oberösterreich, Wien und Tirol. Geschäftsführer Mathias Boenke kündigte schon vor einem Monat im Gespräch mit den OÖNachrichten an, Filialen in Steyr, Ried und Linz-Urfahr zu eröffnen.

Intersport-Geschäftsführer Mathias Boenke Bild: intersport (Intersport Austria)

Dafür werden bis zu 30 Millionen Euro in die Hand genommen. In den neuen Geschäften kommen zu den derzeit 3.600 Mitarbeitern 300 neue Beschäftigte dazu, teilte die Sporthändler-Gemeinschaft heute, Donnerstag, mit.

Intersport will mit der Offensive wohl auch dem im Herbst neu nach Österreich kommenden Sporthändler XXL den Marktstart nicht allzu leicht machen. Die Norweger wollen hierzulande drei Flagshipstores eröffnen - in Wien, Vösendorf und Pasching. Der weitere Konkurrent Hervis hatte sich erst kürzlich die Internetdomain www.xxl.at gesichert.

Intersport-Chef Mathias Boenke kündigte heute jedenfalls an, sein Unternehmen wolle "den Sportartikelhandel in Österreich neu aufmischen". Vor einem Monat sprach Boenke bereits mit den OÖNachrichten über seine Pläne. Neben den Vorbereitungen für die neuen Filialen arbeite man in der Marketingabteilung des Unternehmens an einer "knallharten Offensive".

Eröffnung in Linz-Urfahr am 27. Oktober

Die Erweiterung in Linz-Urfahr wird Intersport Pötscher übernehmen. Das Mühlviertler Sporthaus hat bereits Standorte in Freistadt, Rohrbach, Ottensheim und im Skigebiet Hochficht. Der neue Standort an der Freistädter Straße - in unmittelbarer Nähe zum Möbelhändler Kika - sei verkehrstechnisch günstig gelegen, betonen die Firmenchefs Hans und Peter Pötscher in einer Aussendung.

