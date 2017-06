Industrielle so optimistisch wie lange nicht mehr

LINZ. Zwei Drittel der oberösterreichischen Industriemanager glauben, dass sich die wirtschaftliche Lage im Land weiter verbessern wird. Das ergab die heurige Mitgliederbefragung der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ). Unzufrieden sind die Unternehmer mit der Regierung und den Sozialpartnern.

Das Finden qualifizierter Mitarbeiter sehen Oberösterreichs Unternehmer als größte Herausforderung für die Zukunft. Bild: Volker Weihbold

Der Optimismus in Oberösterreichs Industrie ist so hoch wie schon lange nicht mehr: Bei der Mitgliederbefragung der IV OÖ wurde die Frage nach der wirtschaftlichen Lage Österreichs in den nächsten zwölf Monaten so positiv wie seit dem Hochkonjunkturjahr 2006 nicht mehr beantwortet. 150 Unternehmer beteiligten sich.

67 Prozent der Industriemanager gehen von einer weiteren Verbesserung aus, 30 Prozent glauben an ein Gleichbleiben und drei Prozent an eine Verschlechterung der Wirtschaftslage.

Kritik üben die Unternehmer hingegen an der Bundesregierung: 93 Prozent der Befragten zeigen sich „gar nicht zufrieden“ (77 %) oder „eher weniger zufrieden“ (16 %) mit dem Regierungsteam. „Dabei hat mit der Vorlage des Regierungsprogrammes Neu im ersten Quartal des Jahres durchaus Optimismus um sich gegriffen“, wird IV OÖ-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch in einer Aussendung zitiert. „Offensichtlich wurden die nach fast zehn Jahren bundespolitischen Stillstandes aufkeimenden Erwartungen nicht erfüllt.“

Ihren Unmut äußerten die Befragten auch über die Sozialpartner. Konkret stimmten 69 Prozent mit „ganz und gar nicht zufrieden“. 26 Prozent sind weniger zufrieden“ (26 %), nur ein Prozent gab an, diesbezüglich „sehr zufrieden“ zu sein. Vor allem beim Thema Arbeitszeitflexibilisierung dürfe es zu keinen “teuren und schlechten Kompromissen gegen den Willen der Betriebe“ kommen, so die IV.

„Oberösterreich ist Vorbild für den Bund“

Für Haindl-Grutsch ist Oberösterreich auf dem richtigen Weg. Die neue Politik könne als Vorbild für den Bund herangezogen werden. Das zeige auch die Befragung: Waren im Vorjahr 32 Prozent der Befragten der Meinung, der Industriestandort Oberösterreich sei besser als die anderen Bundesländer, so sind es heuer 64 Prozent.

Als größte Probleme sehen die Unternehmer das Finden qualifizierter Mitarbeiter (80 Prozent), die Flexibilisierung der Arbeitszeit (74 Prozent), die Bürokratie (73 Prozent) und die Steuer- und Abgabenbelastung (67 Prozent).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema