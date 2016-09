In Paris beginnt die Elektrifizierung der Autowelt

Um die Schadstoffgrenzwerte einhalten zu können, stehen Autohersteller beim Autosalon in Paris unter Strom.

Der VW I.D. soll in einer Linie mit dem Käfer und dem Golf stehen. Bild: APA/AFP

Die EU macht ernst. Bis 2020 muss der CO2-Ausstoß jeder Automarke unter 95 Gramm pro Kilometer liegen, ansonsten drohen eklatante Milliardenstrafen. Wobei das Limit für die Hersteller variiert, weil der Grenzwert von unterschiedlichen Basiswerten errechnet wurde. Porsche darf mehr, Hyundai weniger emittieren. Seit 2015 gilt ein CO2-Limit immerhin noch 120 g/km.

2020 – dieses magische Datum hat ein Umdenken bei Autoherstellern erzeugt. Diesel und Benziner werden diese niedrigen Emissionswerte nicht erreichen, die Branche sieht die Lösung in der E-Mobilität.

Unter diesem Vorzeichen steht die Autoshow in Paris. Und zwar derart stark wie noch keine Motorshow vorher. Die Hersteller machen ernst mit den Stromern. Die spektakulärste Studie stellte "Diesel-Sünder" Volkswagen (VW) vor. Das Konzeptauto I.D. gewährt sehr gut Einblicke, was die Wolfsburger künftig planen. Der I.D. soll 2020 auf den Markt kommen, preislich massentauglich sein und 600 Kilometer Reichweite haben.

VW-Chef Matthias Müller stellte das Projekt in seiner Rede auf der Autoshow gar auf eine Stufe mit dem Käfer und dem Golf. Bis 2025 möchte der VW-Konzern mit all seinen Marken 30 E-Modelle herausbringen, VW alleine plant bis zu diesem Jahr eine Million Stromer zu verkaufen.

In der Halle daneben zeigt Mercedes die Studie EQ – ein elektrobetriebenes SUV-Coupé, das 500 Kilometer weit mit einer Ladung fahren kann. Ein Jahr vor VW, nämlich 2019, rollt der EQ lautlos an, bis 2025 sollen neun weitere Benz-Stromer folgen.

BMW implementiert in den kultigen i3 neue Akkus, die für 300 Kilometer reichen. Andere Hersteller fahren in der E-Mobilität vorweg. Wie Opel mit dem AmperaE, der in Paris Weltpremiere feierte. Das E-Auto hat nicht, wie spekuliert, 400, sondern gleich 500 Kilometer Reichweite.

"Das Modell ist ein richtiges Alltagsauto", sagte ein Opel-Sprecher in Paris zu den OÖN. Renault wiederum verdoppelt die Reichweite des E-Klassikers Zoe auf 400 Kilometer. Der Akku-Pack von LG hat um 20 Kilogramm zugelegt, allerdings sind die Maße gleich geblieben. "Die Energiedichte hat stark zugenommen", erklärt Renault-Österreich-Sprecherin Dorit Haider.

Die Autowelt ist im Wandel, das zeigt Paris. Die Autohersteller müssen elektrisch denken, ansonsten drohen spätestens 2021 drastische Strafzahlungen. Darum: VW, Mercedes und die anderen Hersteller nehmen die E-Mobilität jetzt richtig ernst. Die Zeiten werden spannend.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema