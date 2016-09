In China entsteht ein neuer Stahl-Gigant

SHANGHAI/HONGKONG. Übernahme von Wuhan durch Baosteel ist für Branchenexperten Beispiel für weitere Zusammenschlüsse.

Baosteel schluckt Rivalen. Bild: APA

In China entsteht der weltweit zweitgrößte Stahlhersteller hinter dem europäisch-indischen Marktführer ArcelorMittal. Das Staatsunternehmen Baosteel Iron and Steel werde den unter seiner Schuldenlast ächzenden kleineren Rivalen Wuhan Iron and Steel übernehmen, hieß es gestern, Dienstag, in einer Firmenmitteilung. Baosteel werde dazu neue Aktien an die Anteilseigner von Wuhan ausgeben.

Die Übernahme könnte Experten zufolge ein Vorbild für weitere Zusammenschlüsse in Chinas unter Überkapazitäten leidender Stahlindustrie sein. Eine Genehmigung der Behörden steht noch aus. Die beiden Unternehmen werden auf Basis der Zahlen von 2015 jährlich 60 Millionen Tonnen produzieren.

Wegen der abnehmenden Nachfrage und des massiven Überangebotes will China seine Stahlbranche umbauen. Weitere Fusionen sind bereits angekündigt. Das Überangebot drückt seit längerem auf die Stahlpreise – nicht nur in China. Weltweit leiden Stahlerzeuger unter dem Preisverfall.

China steht deshalb schon seit längerem weltweit unter Kritik, weil Unternehmen aus der Volksrepublik den Weltmarkt mit billigem Stahl fluten. Unter dem Druck seiner internationalen Handelspartner, vor allem der USA und der Europäischen Union, hat die Regierung in Peking zugesagt, Kapazitäten sowohl im Stahl- als auch in der Kohleindustrie in diesem Jahr zu reduzieren. Auch in anderen Branchen treibt China wegen der schwächeren Konjunktur Fusionen voran.

Positive Konjunktursignale

Zuletzt gab es aber auch positive Signale von der chinesischen Wirtschaft. Erstmals seit fast zwei Jahren hat das Land wieder mehr Waren importiert. Die Einfuhren stiegen im August um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen waren für Experten eine Überraschung, da sie ein Minus von 4,9 Prozent erwartet hatten. Zugleich gingen die Exporte nicht so stark zurück wie erwartet. Sie fielen auf das Jahr gerechnet um 2,8 Prozent. Jetzt hoffen die Experten, dass die Konjunktur anspringt. Eine gute Nachricht für die Weltwirtschaft.

1 Kommentar (22966) · 21.09.2016 00:45 Uhr von jago· 21.09.2016 00:45 Uhr Wozu brauchen sie denn so viel Blech?



Kriegsschiffe? Panzer? Kanonen?

