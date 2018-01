Immobilien dürften sich kräftig verteuern

WIEN. Der Maklerverbund Remax rechnet für heuer mit knapp fünf Prozent höheren Preisen auf dem Immobilienmarkt in Österreich.

Immobilien-Preise ziehen an. Bild: Colourbox

Während das Angebot um 1,3 Prozent zulegen soll, erwarten die Makler bei der Nachfrage ein Plus von 3,9 Prozent. Das werde zu einem bundesweiten Preisanstieg von durchschnittlich 4,5 Prozent führen.

Besonders gefragt seien Baugrundstücke und gute Lagen, während am Land und im Gewerbebereich vielfach Stagnation herrschen werde, so die Einschätzung. Das größte Plus bei den Preisen gebe es bei Baugrundstücken mit 6,3 Prozent, gefolgt von Eigentumswohnungen in Zentrallagen (+5,6 Prozent) und Einfamilienhäusern in Siedlungslage (+4,1 Prozent). Sinken dürften die Preise für Geschäftslokale (–2,1 Prozent), Büroflächen (–1,7 Prozent) und Betriebsgebäude (–1,2 Prozent).

Für Oberösterreich prognostiziert Remax Preisanstiege bei Baugrundstücken, Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen in Innenstadtlagen. Wohnungen am Stadtrand sollen preislich nahezu unverändert bleiben, jene in Landgemeinden etwas nachgeben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema