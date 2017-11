Immer mehr Organisationen wollen ein Stück vom Spendenkuchen

LINZ/WIEN. Das Aufkommen in Österreich bleibt gleich, aber die Liste der Spendenwerber wird länger.

In den kommenden Wochen bis Jahresende haben Österreichs Spendenorganisationen Hochsaison. In dieser Zeit wird rund ein Drittel des jährlichen Spendenaufkommens lukriert. Dabei wird es für die Spendenwerber zunehmend schwieriger, Gelder einzunehmen, weil immer mehr Organisationen um die Gunst der Spender buhlen.

"Die Zahl der Spendenwerber hat sich in Österreich in den vergangenen 20 Jahren vervielfacht. Viele Organisationen, auch aus dem Kultur- und Forschungsbereich, sind auf Spenden angewiesen, weil öffentliche Gelder gestrichen wurden", sagt Nora Deinhammer. Die Oberösterreicherin ist bundesweit für die Mittelbeschaffung bei den SOS-Kinderdörfern verantwortlich.

Mit knapp 38 Millionen Euro belegen die SOS Kinderdörfer nach Caritas und Österreichischem Roten Kreuz Platz drei im heimischen Spenden-Ranking. Diese decken bei den SOS-Kinderdörfern rund ein Drittel der Kosten. Der Rest wird aus öffentlichen Mitteln finanziert. "90 Prozent der Gelder investieren wir in die nationale Arbeit", sagt Deinhammer. 1800 Kinder und Jugendliche in Österreich leben in einem der zehn SOS-Kinderdörfer, weil sie die Fürsorge der leiblichen Eltern verloren haben. Weitere 2600 Jungendliche werden vorübergehend betreut.

Mit 625 Millionen Euro ist das Spendenaufkommen in Österreich stabil. Für heuer rechnet Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands Austria, erneut mit Stagnation: "Auch wenn es uns wirtschaftlich gut geht, die politische Unsicherheit schlägt durch."

Dazu kommt, dass die Österreicher nur bedingt spendenfreudig sind. "Die Westdeutschen spenden jährlich doppelt so viel wie die Österreicher. Wir haben noch Luft nach oben", sagt Lutschinger. Vor allem die Vermögenden würden in Österreich überproportional weniger spenden als in Deutschland oder der Schweiz. "Das hängt auch mit den Themen zusammen. Kultur und Wissenschaft haben in Österreich im Spendenbereich viel Aufholbedarf."

Die spendierfreudigste Gruppe sind die Pensionisten. "In der zweiten Lebenshälfte werden Menschen spendenoffener", sagt Lutschinger. Viele ältere Menschen hätten persönlich Not und Armut erlebt, das mobilisiere. Auch Deinhammer bestätigt, dass das Rückgrat der Spenden bei den SOS-Kinderdörfern viele private Einzelbeträge seien. Diese würden fast 80 Prozent ausmachen.

