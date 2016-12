Im Kosmetiksalon und bei Anwälten: Branchen ohne Mindestlöhne

LINZ. Jährliche Kollektivvertragsverhandlungen sind längst nicht in allen Branchen üblich.

Für Kosmetikerinnen wird nicht verhandelt, für Angestellte in Notariaten zuletzt 2015, im Gesundheitsbereich wird gerade verhandelt. (Colourbox, WK/Fischer, Wodicka) Bild: WK/Fischer

Das jährliche Säbelrasseln bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die 186.000 Metallbeschäftigten ist legendär. In anderen Sparten laufen die Verhandlungen bei viel niedrigeren Entlohnungen leiser und konstruktiver ab. Es gibt aber auch Branchen, in denen nicht einmal jährlich über Erhöhungen des Mindestlohnes oder des Ist-Entgeltes verhandelt wird. Ein Rundblick:

Kosmetik und Fußpflege: Hier gilt ein Rahmenrecht aus dem Jahr 1992. Wie zeitgemäß das ist, zeigt sich in dem Punkt Entlohnung. Darin ist von "wöchentlicher Lohnfälligkeit" die Rede, berichtet Andreas Gollner von der Gewerkschaft vida. Die Fälligkeit ist an die Kündigungszeit angepasst. Auch diese beträgt eine Woche. Kollektivvertragliche Lohnerhöhungen gab es laut Gollners Erinnerung seit 1996 nicht mehr. Damals hat die Gewerkschaft den Kollektivvertrag gekündigt – "weil bei den Verhandlungen nichts weitergegangen sei". Neue Anläufe wollten nicht gelingen. Etliche Arbeitgeberbetriebe hängen sich an die Vereinbarungen der Friseure an und erhöhen die Entgelte entsprechend. "Wir bekommen aber auch immer wieder Anrufe von Frauen, die fragen, ob sie in der Branche wirklich nicht mehr als 700 Euro für einen Vollzeitjob bekommen können", sagt Gollner. Er schätzt, dass rund 6000 Personen, überwiegend Frauen, betroffen sind.

Friseure: Etwa 20.000 Friseurinnen haben heuer eine Lohnerhöhung von 1,4 Prozent bekommen. Damit verdienen die Stylistinnen zum Berufseinstieg 1344 Euro, im sechsten Berufsjahr erreicht eine Friseurin 1590 Euro brutto in einem Vollzeit-Arbeitsverhältnis. Die Lehrlingsgehälter wurden zuletzt kräftig um 75 Euro im ersten Lehrjahr auf 460 Euro erhöht.

Notariatsangestellte: Die haben im März 2015 die letzte Angleichung bekommen. Heuer gibt es keine. Ein Termin für Verhandlungen ist für Anfang 2017 geplant. Verhandelt werden immer nur Erhöhungen des Kollektivvertragsentgeltes. Wer anfangs eine Überzahlung bekommt, hat häufig das Problem, dass sich dieses mit den Jahren an das Mindestgehalt annähert, weil keine Ist-Lohnerhöhungen abgeschlossen werden, sagt Andreas Stangl von der GPA-djp Oberösterreich.

Rechtsanwalts-Assistentinnen: Diese haben in Oberösterreich nicht einmal einen Kollektivvertrag. "Wir verhandeln immer wieder, die Anwälte schließen aber nicht ab", sagt Stangl.

Ordinationshelferinnen: Hier wurde zuletzt mehrstufig abgeschlossen, 2015 und 2016 gab es jeweils ein Plus von 3,5 Prozent auf das Mindestgehalt. "Allerdings von einem niedrigen Niveau aus", sagt Stangl. Arzthelferinnen mit einer alten Ausbildung beginnen bei 1278 Euro brutto. Nach 21 Berufsjahren liegt ihr Mindestgehalt bei 1695 Euro. Dazu kommt eine Infektionszulage von 150 Euro monatlich.

Lagerarbeiter: Zu den Niedrigverdienern gehören auch die Handelsarbeiter. Für die 120.000 Arbeiter im Handel – vom Lagerarbeiter bis zum Möbelmonteur – beträgt das Mindestentgelt ab 2017 1199 Euro. Ihr Lohn steigt um 1,3 Prozent.

Vergleiche und Aktuelle Verhandlungen

1520 Euro verdient ein Helfer im Kollektivvertrag Sozialwirtschaft, früher BAGS. In der Lohngruppe vier, in der unter anderem Masseure und Betreuer von Kindergruppen eingestuft werden, gibt es 1746 Euro am Berufsbeginn und 2303 Euro nach 18 Berufsjahren.

Anfang Dezember wurden die Forderungen für die mehr als 100.000 Beschäftigten übergeben. In diesem Paket findet sich die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche mit vollem Lohn- und Gehaltsausgleich. Am 12. Jänner wird weiter verhandelt.

1785 Euro beträgt im Vergleich der niedrigste Metallarbeiter-Bezug. Die Metallindustrie mit 186.000 Beschäftigten hat per Gültigkeitsbeginn 1. November mit durchschnittlich plus 1,68 Prozent abgeschlossen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema