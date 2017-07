"Im Jahr fehlen 1,5 Millionen Flaschen"

LINZ/WIEN. Laut Schlumberger-Chef Kranebitter ist Österreichs Sektmarkt um ein Fünftel geschrumpft.

Viele Sekttrinker sind einfach weg, weil ihnen die Besteuerung des Produkts zu hoch geworden ist.“ Eduard Kranebitter, Vorstandschef von Schlumberger Bild: Weihbold

2014 wurde die Sektsteuer in Österreich wieder eingeführt. Mittlerweile macht sich nicht nur in der Branche, sondern auch bei den Finanzbehörden Ernüchterung breit. Denn von den budgetierten 30 Millionen Euro an Steuereinnahmen würden unter dem Strich gerade einmal fünf Millionen Euro bleiben, sagt Schlumberger-Chef Eduard Kranebitter.

Grund für die viel geringeren Einnahmen ist der Rückgang des Sektabsatzes seit Einführung der Steuer von 90 Cent pro Flasche. Damit sprudeln auch die Mehrwertsteuereinnahmen von Sekt weniger. "In den vergangenen drei Jahren ist der Markt um 20 Prozent geschrumpft. Uns fehlen 1,5 Millionen Flaschen pro Jahr", sagt Kranebitter. Die Sekttrinker seien zum einen auf den – von der Steuer ausgenommenen – Prosecco umgestiegen. "Viele Sekttrinker sind aber auch einfach weg, weil ihnen die Besteuerung des Produkts zu hoch geworden ist. Die tun uns noch viel mehr weh."

Von diesem kleiner gewordenen Kuchen holt sich Schlumberger aber ein immer größeres Stück. Mit den Marken Schlumberger, Hochriegl und Goldeck hält der Getränkehersteller wertmäßig bei 30 Prozent Marktanteil. Diese Zahlen umfassen aber nur den Verkauf im Lebensmittelhandel. Die Gastronomie, wo Schlumberger traditionell stark ist, wird nicht erhoben. Sechs Millionen Flaschen werden pro Jahr verkauft. Der Umsatz lag 2016 bei 177,5 Millionen Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) bei 4,7 Millionen Euro.

Holpriger Jahresstart

Der Jahresstart war für Schlumberger allerdings holprig. Im erfahrungsgemäß schwachen ersten Quartal wurde ein Verlust von einer Million Euro aufgehäuft. Der Handel habe aufgrund der angekündigten Preiserhöhung seine Lager Ende 2016 noch aufgefüllt und daher zu Jahresbeginn weniger geordert, erklärt Kranebitter. Denn Sekt sei ein besonders preissensibler Artikel, der vom Handel gerne für Aktionen eingesetzt werde. Aufgrund der schlechten Ernte ist er heuer um rund 50 Cent pro Flasche teurer geworden.

Der Inlandsmarkt schwächelt, aber im Export konnte Schlumberger seit Jahresbeginn um 58 Prozent zulegen. Die Exportquote von derzeit 35 Prozent soll mittelfristig auf 50 Prozent steigen. Unterstützt werde dies durch den neuen Eigentümer, die Schweizer Sastre Holding. Sie ist im Besitz des Milliardärs Fredrik Paulsen, der einen Getränkekonzern aufbauen will. "Wir können zur Distribution Schwesterfirmen nutzen, was das Auslandsgeschäft erleichtert."

Auch die extreme Saisonspitze des Sektgeschäfts soll weiter geglättet werden. Die Hälfte des Umsatzes erzielt Schlumberger zwischen Mitte Oktober und Silvester. Vor ein paar Jahren lag dieser Anteil noch bei drei Viertel.

