Im Handelsstreit wird nun gepokert: Wieviel Vergeltung ist vernünftig?

GunterKoeberl-Marthyn,

"Die EU wird gestärkt aus diesem Rennen gehen und alle EU Bürger begreifen endlich, wie wichtig diese EU - Einheit geworden ist!"

Ob wir gestärkt werden dadurch, das bezweifle ich. Geschächt werden wir vielleich nicht so, wie es sich die USA erwarten. Wer heute noch an der EU zweifelt, der läuft einem falschen Erlöser nach.



Alleine dieses "Amercian First" ist es, was uns in der heutigen Zeit Kopfzerbrechen machen sollte. Mir kommt dieser Gedanke derart mittelalterlich vor. Anlässlich all dieser Katastrophen, all dieser Umweltverschmutzung, all dieser zum Teil sinnlosen Vergäudung von Ressourcen, da wäre es doch wirklich an der Zeit gemeinsam auszurufen:

The world first!