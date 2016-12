Ikea plant Möbelhaus beim Westbahnhof

WIEN. Der schwedische Möbelkonzern beabsichtigt, in zentraler urbaner Lage - nämlich am Wiener Westbahnhof - ein Einrichtungshaus eröffnen.

IKEA Bild: Reuters

Das teilte der Planungssprecher der Wiener Grünen, Christoph Chorherr, am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Anreise mit dem Auto wird dann nicht mehr nötig sein, lobte er das Vorhaben.

Das Geschäft wird auf Besucher ausgerichtet sein, die zu Fuß, mit den Öffis oder dem Fahrrad anreisen, wie Chorherr betonte. Ikea wird in das "blaue Haus" unmittelbar neben dem Bahnhof einziehen. Geplant ist demnach, dass ein dem urbanen Raum angepasstes architektonisches Konzept erarbeitet wird, auch begrünte Flächen auf verschiedenen Ebenen sind vorgesehen.

Gleichzeitig sollen die Kunden keine Abstriche bei der Auswahl machen müssen. Denn der neue Standort wird das komplette Ikea-Sortiment umfassen, hieß es. Für den Heimtransport größerer Produkte wurde ein spezielles Logistikkonzept in Aussicht gestellt. Der neue Shop soll Wien 250 bis 300 neue Arbeitsplätze bringen. Einen Eröffnungstermin gibt es noch nicht. Noch steht etwa das Widmungsverfahren bevor, wie Chorherr auf APA-Anfrage erklärte.

Derzeit müssen Hauptstadtbewohner zum Ikea-Möbelkauf entweder in die Donaustadt oder überhaupt nach Niederösterreich, konkret in die Shopping City Süd nach Vösendorf, pilgern. Das werde sich mit der neuen Niederlassung ändern, freute sich Chorherr: "Ein großes Einrichtungshaus mitten in der Stadt, das keinen Autoverkehr anzieht, ist bisher einzigartig. Ikea war über viele Jahre Flaggschiff für das Einkaufen mit dem Auto, nun kommt die Trendwende, und das ist ein Gewinn für die Stadt."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 - 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema