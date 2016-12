Ikea Österreich ließ 2016 kräftig schrauben: Umsatzplus von 7 Prozent

WIEN/STOCKHOLM. Ikea Österreich blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2015/16 (per 31. August) zurück: Der Umsatz der heimischen Tochter des schwedischen Möbelriesen legte gegenüber dem Jahr davor um 7,3 Prozent auf 673,7 Mio. Euro zu.

IKEA Bild: Reuters

Geschäftsführerin Viera Juzova verwies am Mittwoch in einer Aussendung auf die umfangreichen Investitionen in Österreich, die mit ein Grund für das Umsatzplus seien.

So wurde im Geschäftsjahr 2016 die Erweiterung der Filiale in Innsbruck abgeschlossen, in welche die Schweden insgesamt 27 Mio. Euro investiert hatten. Im Frühjahr sei der gesamte erste Stock von Ikea Salzburg umgebaut worden, dazu kamen Umbauten aller Küchenabteilungen, so Ikea anlässlich der Präsentation der Konzernzahlen.

Weltweit legte Ikea im abgelaufenen Geschäftsjahr ebenfalls deutlich zu. Der Umsatz stieg um 7,4 Prozent auf 35,1 Mrd. Euro. Der Jahresüberschuss belief sich auf 4,2 Mrd. Euro. 443 Mio. Euro wurden für Bonusprogramme ausbezahlt. 783 Millionen Besucher schauten vorbei.

Einer der am schnellsten wachsenden Märkte war einmal mehr China. Die (gemessen am Umsatz) fünf größten Einzelhandelsländer sind den Unternehmensangaben zufolge Deutschland, die USA, Frankreich, Großbritannien und Schweden.

1 Kommentar (2920) · 07.12.2016 10:08 Uhr von penunce· 07.12.2016 10:08 Uhr Kauft Leute, kauft bei ikea, da werden sehr billige Möbel angeboten!



Aber wer einmal billigen Tand gekauft hat kaufte sehr teuer, denn er wird mehrmals kaufen weil er dem Alter entsprechend anspruchsvoller wird!



Besser ist auf ein gutes Möbel zu sparen, es stützt nicht nur die Tischler sondern aus die Arbeitsplätze in Österreich!



Wer billig kauft der kauft sehr teuer! Antwort schreiben

