IV-Chef Kapsch legt sich mit den Sozialpartnern an

WIEN. Gegen verpflichtende Frauenquote in den Aufsichtsräten.

Industriellen-Präsident Georg Kapsch wiederholte gestern Lob und Tadel für die Pläne der Regierung Bild: Reuters

Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Kapsch, wiederholte gestern in der ORF-Pressestunde zwar sein Lob für Teile des Regierungsprogramms. Die Pläne der Politik, die Verhandlungen über Arbeitszeitflexibilisierung und Mindestlohn an die Sozialpartner auszulagern, gefallen Kapsch hingegen gar nicht.

"Ich bin etwas frustriert, dass das jetzt wieder an die Sozialpartner delegiert wurde." Dass die IV, die sich selbst nicht zur Sozialpartnerschaft zählt, nicht mitverhandelt habe, stimme nicht. Einen Mindestlohn von 1500 Euro gesetzlich festzuschreiben, hält der IV-Präsident ebenfalls für keine gute Idee. "Wenn man schon meint, man müsse alles im Kollektivvertrag machen und nicht auf betrieblicher Ebene, muss man nicht noch eine gesetzliche Ebene einschieben." Gar nichts hält Kapsch von den Plänen der Regierung, ab 2018 börsennotierten Unternehmen und Firmen mit mehr als 1000 Beschäftigten eine 30-prozentige Frauenquote für ihre Aufsichtsräte vorzuschreiben. "Wir sind grundsätzlich gegen Quoten", sagte Kapsch.

Wäre er eine Frau, würde er nicht für Aufsichtsräte, sondern für Vorstände eine Quote fordern, denn "da wird wirklich das Geschäft gemacht". Er selbst habe eine Frau im Aufsichtsrat seiner börsennotierten Firma Kapsch TrafficCom sitzen. "Ich habe ein dreiviertel Jahr gesucht." Auch im Vorstand hätte er gerne eine Frau gehabt, jedoch keine gefunden.

Gegen Vermögenssteuern

Erbschafts- und Vermögenssteuern lehnt Kapsch nach wie vor kategorisch ab, "weil sie die bestrafen, die in Österreich investieren". Er ist der Ansicht, beim Vermögen habe Österreich eine "relativ gute Gleichverteilung". Dass sich das für die Menschen nicht so anfühlt, liege daran, dass ihnen in den vergangenen 20 Jahren netto immer weniger Geld übriggeblieben sei.

Ebenso wenig hält Kapsch davon, Privatinvestoren in Start-ups staatlich zu fördern. Dies sei lediglich ein Zuschuss für Leute, die sich die Investitionen ohnehin leisten können. Das erhöhe also nur die Rendite. Besser wäre eine Ausfallsgarantie, sagte Kapsch. Start-ups selbst sollten aber sehr wohl gefördert werden.

Während Kapsch gegen eine Frauenquote in Aufsichtsräten ist, forderte gestern ÖGB-Präsident Erich Foglar genau eine solche. Auch in Vorständen hätte er gerne einen verpflichtenden Frauenanteil. Das wäre ein wichtiger und richtiger erster Schritt in Richtung Gleichberechtigung, so der ÖGB-Chef in einer Aussendung.

Wirtschaftskammer-Präsident Leitl ist überzeugt, beim Thema Arbeitszeitflexibilisierung eine gute Lösung auf Sozialpartner-Ebene finden zu können.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema