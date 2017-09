ICE und TGV fahren in eine gemeinsame Zukunft

MÜNCHEN. Siemens und Alstom fusionieren ihre Zugsparten – europäischer Konzern soll Chinesen die Stirn bieten.

Mit einer Zug-Allianz auf Augenhöhe wollen die Chefs des ICE-Bauers Siemens und des TGV-Herstellers Alstom die beiden Konzerne fit für den harten Wettbewerb machen. "Wir setzen die europäische Idee in die Tat um", sagte Siemens-Chef Joe Kaeser gestern, Mittwoch, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge in Paris.

Am Dienstagabend hatten die Aufsichtsgremien beider Konzerne grünes Licht für das Zug-Bündnis gegeben, mit dem sie der Konkurrenz aus China die Stirn bieten wollen. Der dort ansässige Gigant CRRC, der vor zwei Jahren aus dem Zusammenschluss der beiden größten chinesischen Zughersteller hervorgegangen ist, bringt die Branche unter Druck. CRRC ist doppelt so groß wie das neue Unternehmen Siemens/Alstom, das auf 15 Milliarden Euro Umsatz und 62.300 Beschäftigte kommt.

Siemens wird mit knapp mehr als 50 Prozent die Mehrheit an dem künftigen Unternehmen halten, das Poupart-Lafarge führen soll. Siemens und Alstom rechnen damit, die Fusion bis Ende 2018 abschließen zu können. Zuvor werden die Alstom-Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung befragt. Auch die Wettbewerbsbehörden müssen noch zustimmen.

Während das Geschäft in Deutschland überwiegend positiv gesehen wird, herrscht in Frankreich die Furcht vor einem Verlust von Arbeitsplätzen. "So lange wir ausgelastet sind, gibt es keinen Grund, an eine Reduktion von Arbeitsplätzen zu denken", sagte Siemens-Österreich-Chef Wolfgang Hesoun zu den Fusionsplänen.

