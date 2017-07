Hotellerie fordert Senkung der Mehrwertsteuer

WIEN. "Ein Übermaß an Bürokratie und zu hohe Steuern für Hotels": Das kritisiert der Fachverband Hotellerie der Wirtschaftskammer.

Beherbergungsbetriebe in Österreich könnten besser wirtschaften, "wenn man uns in Ruhe arbeiten ließe und es entsprechende Rahmenbedingungen geben würde", sagte gestern der Obmann des Fachverbandes, Siegfried Egger, in Wien.

Egger fordert, dass die Regierung die Mehrwertsteuer auf Nächtigungen von 13 auf zehn Prozent zurückführt. Diese war im Vorjahr wegen der Steuerreform angehoben worden. Es sei wichtig, gegenüber dem Ausland konkurrenzfähig zu bleiben, so Egger. In der Schweiz beträgt der Steuersatz 3,5 Prozent, in Deutschland sieben Prozent, in Italien zehn Prozent.

