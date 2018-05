"Holt Dollar unter dem Kopfpolster hervor, kauft Lira"

ANKARA. Angesichts des starken Verfalls der türkischen Landeswährung Lira versucht der wahlkämpfende Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Landsleute zum Umtausch ihrer Dollar- und Euro-Ersparnisse in die heimische Währung zu animieren und dadurch einen weiteren Absturz der Lira zu verhindern.

Türkische Lira in Schwierigkeiten Bild: APA/AFP/OZAN KOSE

"Meine Brüder, die Dollar oder Euro unter ihren Kopfpolstern haben, geht und legt euer Geld in Lira an. Wir werden zusammen dieses Komplott vereiteln", sagte Erdogan am Samstag in der Osttürkei auf einer Wahlveranstaltung.

Mit Komplott meint er eine Verschwörung von Finanzkräften, die die türkische Wirtschaft destabilisieren wolle. Ökonomen sagen jedoch, es sei seine Politik samt der Ankündigung, die Kontrolle über die Notenbank zu verstärken, die den Absturz verursache.

