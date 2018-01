Hohe Rabatte könnten zu Blase auf deutschem Automarkt führen

Die Stickoxyde in den Großstädten kommen von der Dichte in den Großstädten :



Obwohl die Motoren immer besser gebaut worden sind, müssen sie immer häufiger vor den Ampeln stehend umsonst laufen, parkplatzsuchend, ausweichend, im Stau.



Für die Dichte in der Stadt kann der Diesel nichts aber die "Gesetzgeber(tm)" finden sie super. Alles, was die gierigen Finger der Stadtpolitiker und Landespolitiker raffen können, saugen sie in den "Zentraum", in die Stadt, nach rohrbach-berg