Höhenflüge an den Börsen nähren Angst vor Kurssturz

FRANKFURT. Aktienmärkte: Frankfurt, New York und Tokio jagen von einem Allzeithoch zum nächsten; Investoren warnen vor Überhitzung.

Bild: M. Hirsch

Der iPhone-Hersteller Apple hat rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft sein neues Luxusmodell iPhone X in die Geschäfte gebracht. Aufgrund der guten Aussichten erreichten die Apple-Aktien einen neuen Höchststand bei 174,26 Dollar. Mit einem Plus von 50 Prozent seit Jahresbeginn setzte sich Apple damit klar an die Spitze des US-Aktienindex Dow Jones.

Der Technologiekonzern ist ein Abbild für die generelle Entwicklung an den Aktienmärkten. Egal ob in New York, Frankfurt oder Tokio – die wichtigsten Börsen der Welt jagen zurzeit von einem Allzeithoch zum nächsten. Der Dow Jones notierte vor dem Wochenende bei 23.500 Punkten. Der deutsche Aktienindex DAX hat in den vergangenen Tagen die Marke von 13.500 Punkten geknackt. Und auch der Nikkei, der wichtigste Aktienindex Japans, kennt derzeit nur eine Richtung, nämlich nach oben.

In den vergangenen fünf Jahren konnte sich der Nikkei mehr als verdoppeln. Am Tag nach dem Wahlsieg von Premierminister Shinzo Abe im Oktober markierte der Leitindex ein 21-Jahres-Hoch. Grund sind auch hier die verbesserten Wirtschaftsaussichten im eigenen Land sowie der anhaltende Aufschwung beim wichtigsten Handelspartner, den USA.

Der Chor der Pessimisten

Doch die ungebrochene Rekordjagd an den Börsen schürt zunehmend Ängste vor einem massiven Kurssturz. Nicht zuletzt rund um den Jahrestag des Börsencrash vom Oktober 1987 wurden Stimmen laut, die vor einer Überhitzung der Märkte warnen. Darunter sind prominente Investoren wie George Soros. Wie im Sommer bekannt wurde, hat der Börsenspekulant 840 Millionen Dollar auf fallende Kurse an der New Yorker Wall Street gesetzt.

In den Chor der Pessimisten stimmt auch Investmentlegende Jim Rogers ein. "Ich denke, der Crash wird entweder in diesem Jahr passieren oder im kommenden Jahr. Und es wird der schlimmste Crash sein in Ihrem Leben und in meinem Leben", warnt der Hedgefonds-Manager.

Für viele Experten geht die Börsenrallye viel zu schnell. Die Kursgewinne würden nicht mit jenen der Unternehmen Schritt halten. Gemessen am Ertrag werden die Aktien dadurch immer teurer. Im größten US-Börsenindex, dem S&P 500, etwa wurden Aktien historisch betrachtet mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16 bewertet, also mit dem 16-fachen Gewinn. Derzeit liegt das KGV über 20. (sd)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema