Höhen und Tiefen prägen die ersten 15 Jahre Euro

FRANKFURT/WIEN. Währungsunion erhöhte den Druck auf die wirtschaftlich schwächeren Länder und ließ tiefe Gräben in der EU entstehen.

Bild: Erwin Wodicka

Am 1. Jänner 2002 wurde der Euro auch als Bargeld in Österreich eingeführt und löste damit den Schilling ab. Die neue Währung brachte Österreich wirtschaftlich durchaus Vorteile, in der Bevölkerung freilich war die europäische Einheitswährung aber schnell als "Teuro" verschrien. Diese "gefühlte Inflation" ließ sich mit den offiziellen Daten der Statistik Austria nie nachweisen. Im Gegenteil: Der Euro senkte die Verbraucherpreise nachhaltig (siehe Grafik).

Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, Ewald Nowotny, erinnerte zum "Euro-Jubiläum" an die Preissteigerungsraten von acht oder neun Prozent in den 1970er-Jahren, die in Vergessenheit gerieten. Außerdem ersparten sich Auslandsreisende in Europa die Gebühren beim Geldwechsel.

Als neue Weltwährung – er wurde als Buchgeld ja bereits 1999 eingeführt – hat der Euro in seinen ersten Jahren eine Berg-und Talfahrt hinter sich: Zur Euroeinführung als Bargeld im Jänner 2002 lag der Kurs bei 0,86 US-Dollar und stieg bis Juli auf 1,59 Dollar. Diese Stärke machte der Exportwirtschaft allerdings schwer zu schaffen.

Seit Beginn der Finanzkrise im Herbst 2008 fiel der Wert der Einheitswährung. Die Schuldenkrise in der Eurozone und die daraufhin folgende Niedrigzinspolitik durch die Europäische Zentralbank (EZB) ließ den Wert der Gemeinschaftswährung im Vergleich zum US-Dollar kontinuierlich sinken. Gestern lag der Wert des Euro bei 1,0401 Dollar.

Wie sich bald herausstellte, hat sich die Euro-Einführung für die wirtschaftlich schwächeren Länder als schwere Bürde erwiesen. Konnten Länder wie Griechenland oder auch das EU-Schwergewicht Italien ihre Wettbewerbsschwäche durch regelmäßige Abwertungen ihrer nationalen Währungen kompensieren, geht das mit der Gemeinschaftswährung nicht mehr.

Statt durch Strukturreformen die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, wurden die Staatsschulden erhöht. Genau das führte dann durch eine Immobilienblase in den USA ausgelöste Finanzkrise zu einer europäischen Schuldenkrise, die nach wie vor nicht ausgestanden ist.

Ein Einhalten der mit dem Euro verbundenen Regeln forderte vor wenigen Tagen der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble: "Wenn wir die Regeln nicht einhalten, fliegt uns die Eurozone auseinander", sagt er in einem "Zeit"-Interview.

